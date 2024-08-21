ВСУ на Курщине: стало известно, к чему Кремль готовит россиян

Российские власти считают, что бои в Курской области, куда зашли ВСУ, по оптимистическим оценкам могут длиться несколько месяцев и готовят россиян к "новой нормальности" в условиях контроля украинскими военными занятой территории РФ. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет российское издание "Meduza", со ссылкой на близкие к Кремлю и правительству неназванные источники

Бои в Курской области. Фото: из открытых источников

Журналисты отмечают, сразу после начала операции ВСУ в Курской области российские "элиты" пребывали "в шоке". Через две недели "шок прошел, произошло привыкание".

Авторы материала, ссылаясь на близкого к Кремлю собеседника издания, отмечают, что "сначала было непонятно, какими силами зашли, на какой срок это. Сейчас понимание есть, это всегда легче".

"До областных центров далеко. Но сам заход (ВСУ – ред.) на территорию РФ и взятие под контроль сел – это событие новое, и событие очень неприятное", — отметил источник.

Отмечается, что по данным опроса, тревожные настроения россиян выросли на 6% и достигли 45%. В Кремле эти показатели считают достаточно высокими и надеются на их быстрое снижение.

Чтобы быстрее успокоить настроения граждан РФ, Кремль с помощью пропаганды пытается подготовить россиян к жизни в условиях "новой реальности" и "новой нормальности". Интересно, что эти термины пропагандисты уже использовали во время пандемии и в самом начале войны с Украиной.

Составляющие этой "новой реальности", по замыслу Кремля, таковы: враг действительно прорвался на российскую территорию; его ждет неизбежное поражение; но возвращение территорий займет время, россиянам нужно подождать.

В то же время гражданам предлагается "направить негатив и шок в позитивное русло", например, принять участие в сборе помощи для Курской области. Путинская администрация уже "рекомендовала" заняться этим и властям регионов.

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