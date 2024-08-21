ВСУ на Курщине: стало известно, к чему Кремль готовит россиян

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Кравцев Сергей
Российские власти считают, что бои в Курской области, куда зашли ВСУ, по оптимистическим оценкам могут длиться несколько месяцев и готовят россиян к "новой нормальности" в условиях контроля украинскими военными занятой территории РФ. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет российское издание "Meduza", со ссылкой на близкие к Кремлю и правительству неназванные источники
Бои в Курской области. Фото: из открытых источников
Журналисты отмечают, сразу после начала операции ВСУ в Курской области российские "элиты" пребывали "в шоке". Через две недели "шок прошел, произошло привыкание".
Авторы материала, ссылаясь на близкого к Кремлю собеседника издания, отмечают, что "сначала было непонятно, какими силами зашли, на какой срок это. Сейчас понимание есть, это всегда легче".
Отмечается, что по данным опроса, тревожные настроения россиян выросли на 6% и достигли 45%. В Кремле эти показатели считают достаточно высокими и надеются на их быстрое снижение.
Чтобы быстрее успокоить настроения граждан РФ, Кремль с помощью пропаганды пытается подготовить россиян к жизни в условиях "новой реальности" и "новой нормальности". Интересно, что эти термины пропагандисты уже использовали во время пандемии и в самом начале войны с Украиной.
Составляющие этой "новой реальности", по замыслу Кремля, таковы: враг действительно прорвался на российскую территорию; его ждет неизбежное поражение; но возвращение территорий займет время, россиянам нужно подождать.
В то же время гражданам предлагается "направить негатив и шок в позитивное русло", например, принять участие в сборе помощи для Курской области. Путинская администрация уже "рекомендовала" заняться этим и властям регионов.
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