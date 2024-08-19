Есть ли у Украины шанс усадить РФ за стол переговоров: при чем здесь Курская операция

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что такие операции Украины, как та, что сейчас проходит в Курской области РФ, положительно повлияют на возможные переговоры с Россией. Более того, проводя операцию в Курской области Украина как раз и хочет склонить Москву к переговорам. Фактически похожий тезис повторили в материале "The Times". Журналисты отметили, что в том случае, если российский диктатор Владимир Путин не пойдет на уступки и откажется от переговоров, у Украины не останется другого выбора, кроме как остаться в Курской области РФ и продвигаться дальше по российской территории. Учитывая несговорчивость Кремля, есть ли у Украины шанс таким образом усадить РФ на стол переговоров, отказавшись от части своих ультиматумов? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

Владимир Зеленский и Владимир Путин. Фото из открытых источников

России придется учитывать новую переменную

Руководитель политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития Игорь Рейтерович заявил, что он не думает, что операция Вооружённых сил Украины в Курской области имеет целью конкретно усаживание Путина за стол переговоров.

"Здесь скорее речь идёт о том, что стратегическая инициатива пребывает на стороне Украины, а Россия находится в состоянии стратегической неопределённости. И понятно, что это вынуждает Россию полностью менять свои планы в том числе и связанные с теми ультиматумами, которые выдвигал Путин касательно четырёх областей Украины, Автономной Республики Крым о передаче их Российской Федерации, что, конечно же, невозможно и никогда не состоится со стороны Украины. Но вот сейчас в данном конкретном случае ситуация вынуждает российского диктатора пересматривать свои взгляды", – отметил эксперт.

Он также обратил внимание на важный момент, что происходящее заставляет страны, которые являются как минимум экономическими партнёрами России, поскольку политических партнёров у неё раз два и обчелся, менять свои взгляды относительно войны.

Игорь Рейтерович уточняет, что речь не о таких партнерах РФ, как Сирия или Северная Корея, которые вообще никак не влияют на ситуацию, а о странах более серьёзных, таких, как Китай, в определённой мере Индия, Бразилия, Южноафриканская Республика.

"Конечно, увидев такую операцию в Курской области эти страны явно уже начали менять и изменили свои взгляды и своё отношение к тому, что, собственно говоря, делает Россия, как она планирует заканчивать войну. Теперь не получится убеждать эти страны, что Путин активно делал последние полгода, что ситуация в России полностью под контролем и он готов на переговоры, но только с учётом своих требований. Сейчас это всё изменилось. И, чем дольше операция на территорию Курской области будет продолжаться, тем меньше у Путина будет пространства для манёвра именно в контексте сотрудничества с этими странами. И это, мне кажется, главный фактор. Плюс не забываем про внутреннюю нестабильность в России, что, конечно, тоже будет сподвигать определенную часть российских так называемых политических и экономических элит к тому что войну нужно заканчивать. Нужно садиться за стол переговоров и искать какой-то именно компромиссный вариант, который Украина как минимум сможет рассмотреть и выступить с инициативой начать эти переговоры", – отметил эксперт.

Поэтому, продолжает Игорь Рейтерович, тут речь идёт не о банальном каком-то обмене или расширении просто линии фронта, сколько о влиянии на больше внешние факторы, которые чрезвычайно важны для России и на которые она игнорировать никоим образом не сможет.

"Пока что в данном контексте именно эту инициативу реализовывать удаётся. А дальше всё будет зависеть от того, как долго Вооружённые силы Украины останутся на территории Российской Федерации и какое именно будет удержание этих территорий. То есть, будет ли там реальная линия фронта или это будет пока ещё расширение, увеличение этой территории, которую Россия не контролирует. В любом случае в течение ближайшего времени мы это узнаем, но понятно, что теперь это новая переменная и эту переменную Россия вынуждена будет учитывать. Еще важно, что эта переменная не на пользу переговорных позиций именно РФ, но, безусловно, на пользу Украины", – подытожил собеседник портала "Комментарии".

Многое будет зависеть от результатов выборов в США

Политтехнолог, партнер SIC Group, глава Института демократии и развития PolitA и партии "Национальная платформа" Екатерина Одарченко отметила, что не видит здесь прямой взаимосвязи в том, что заявил Михаил Подоляк и в том, что изложили в своем материале журналисты "The Times".

"Если действительно появится возможность переговоров, то большую роль должен сыграть Китай. Плюс эти переговоры вряд ли возможны до выборов президента США. Несмотря на то, что как республиканцы, так и демократы выступают за помощь Украине и Израилю, но все же у них разные методы и разные взгляды на уровень бюджетной поддержки", – отметила эксперт.

Екатерина Одарченко акцентировала внимание на том, что для Украины очень важный момент относительно дальнейшей поставки оружия от партнеров. Однако этот вопрос тоже подвязан к выборам в США.

"Внешнеполитический вопрос не основной на выборах в США. Американских избирателей больше волнуют внутренние вопросы. В общем, этот вопрос более сложен и не является одноходовкой, как может показаться", – подытожила эксперт.

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