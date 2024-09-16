ВСУ на Курщине атакуют на трех направлениях: чем Силы обороны «удивляют» врага

В Курщине ВСУ активизировали наступление на по меньшей мере трех участках, об этом в эфире телеканала Эспрессо рассказал директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец.

Бои в Курской области

По его словам, российские войска в течение последнего месяца накопили силы и перешли к контратакующим действиям в этом регионе. Однако украинские силы уже приступили к второй фазе операции в ответ на российское наступление. В частности, противник продвинулся и захватил село Снагость, а также попытался продвинуться в сторону Любимовки, расположенной в 5 км от дороги, соединяющей Коренево и Суджу. Этот путь является важным логистическим путем для обеих сторон, подчеркнул эксперт.

Згурец отметил, что после начала наступления российских войск украинские силы провели контратаки и сейчас ведут наступательные действия в трех направлениях: в районе Глушков, западнее линии Коренево – Снагость, а также в селах Веселое и Медвежье, которые расположены в тылу российской группировки.

Военный эксперт добавил, что сейчас российские войска пытаются сдержать украинское наступление без дополнительных резервов и помешать логистике. Однако украинские силы создают серьезные угрозы для врага в этом направлении, что делает ситуацию динамичной. Згурец подчеркнул, что у ВСУ есть все возможности для дальнейшего успешного продвижения и усложнения позиций противника на этом участке фронта.

"У нас есть силы и средства, которые позволяют и дальше удивлять захватчика, а с другой стороны — ставить его крайне невыгодное положение на этом участке фронта", — подытожил Сергей Згурец.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что ранее аналитики раскритиковали действия Генштаба по сделке в Курской области.



