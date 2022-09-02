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ВСУ может взять в окружение 20 тысяч российских солдат – аналитик из Британии

На четвертый день украинского контрнаступления влиятельный британский аналитик утверждает, что Украина может оцепить 20 тысяч россиян.

сегодня, 11:32
Автор:

Slava Kot
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По мнению британского аналитика Майкла Кларка, контрнаступление украинских сил на южном направлении является важным элементом в войне против России. Об этом пишет "Голос Америки" со ссылкой на телеканал Sky News.

ВСУ может взять в окружение 20 тысяч российских солдат – аналитик из Британии

ВСУ может взять в окружение 20 тысяч российских солдат. Фото из открытых источников

Аналитик считает, что юг является стратегическим объектом. А контратака украинской армии сможет оцепить 20 тысяч солдат армии РФ. Также эксперты говорят об уникальности атаки украинской армии, потому что операция проходит без поддержки авиационных сил. За последние 100 лет, авиация была необходимым пунктом для удачной контрнаступающей миссии.

Майкл Кларк утверждает, что если силы ВСУ смогут окружить, или предпримут попытки оцепить оккупационные войска на правом берегу Днепра, это вероятно приведет к тому, что российские войска выйдут с этой территории без боев.

Несмотря на эффективное контрнаступление украинских сил, британский исследователь войны говорит и о вероятности затягивания украинских военных действий на юге, несмотря даже на то, что ВСУ четко и точно целится в уязвимые места российской армии – склады, командные пункты, техника.

Эксперты отмечают, что украинцам не стоит отчаиваться из-за возможного незаметного течения контрнаступления, ведь такие моменты могут быть отвлекающими. Другой профессор стратегических исследований Филипс О'Браян утверждает, что Украина начала контрнаступление без количественного преимущества в боях, как это обычно нужно для победы, поэтому ВСУ использует хитрость в своих атаках и методах защиты.

Ни США, ни СССР/Россия почти столетие не делали ничего подобного с таким успехом, – пишет аналитик.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о потерях российских вой во время контрнаступления ВСУ.



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Источник: https://ukrainian.voanews.com/a/zakhidni-analityky-komentujut-ukrajinsky-kontrnastup/6727434.html
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