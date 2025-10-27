logo

Война с Россией ВСУ мощно ударили по Белгородскому водохранилищу: настоящая цель поражает
ВСУ мощно ударили по Белгородскому водохранилищу: настоящая цель поражает

Пока удалось выполнить минимальное задание — наступление РФ близ Волчанска сорвано. Однако остается еще одна минимальная задача – создание для оккупантов "водного котла".

27 октября 2025, 11:15
Клименко Елена

Повреждение плотины Белгородского водохранилища в России не является актом мести – это военная операция, связанная с обороной в районе Волчанска. Такое мнение в эфире Радио НВ высказал военный аналитик, ветеран АТО Евгений Дикий, комментируя сообщение о том, что уровень воды в Белгородском водохранилище упал уже на метр и подтоплены низменные участки, в том числе российские позиции.

ВСУ мощно ударили по Белгородскому водохранилищу: настоящая цель поражает

Фото: из открытых источников

Он напомнил о случаях подрыва дамб во время этой войны, начиная с разрушенной дамбы в Дымере под Киевом. По его словам, разлив реки Ирпень помог защитить столицу — россияне потеряли возможность продвинуться со стороны Житомирской трассы, иначе бои пришлось бы вести уже на улицах Киева.

Дикий также напомнил о масштабном преступлении — подрыве Каховской дамбы, которое, по его оценке, кардинально изменило ход кампании 2023 года и сорвало подготовленное многомесячное контрнаступление.

Нынешний инцидент, добавил он, невелик по масштабу и сравним с димерским. Это опять же вопрос войны, а не мести за Каховское водохранилище: из-за проседания обороны в Волчанске россияне начали там наступление, хоть и локальное, и задача минимум была — сорвать это наступление, что, по его словам, удалось.

Повышение уровня воды усложняет логистику окупантов. Сейчас о продолжении наступления речь не идет. Далее, по словам Дикого, стоит вопрос, удастся ли окончательно разрушить дамбу так, чтобы отрезать тех, кто успел зайти в Волчанск, создав "водный котел", и заставить их либо рискованно форсировать водное препятствие назад, либо сдаться. Удастся реализовать эту максимально амбициозную цель – покажет время, а минимальная цель – остановка наступления – уже достигнута.

Как уже писали "Комментарии", украинские военные на фронте до сих пор сталкиваются с критической нехваткой западного оружия и техники. Однако, по словам солдат и командиров, наибольшей проблемой остается дефицит базовых ресурсов – от автомобилей до беспилотников и людей, что серьезно усложняет сдерживание российского наступления.



