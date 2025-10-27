Ситуація критична: у ЗСУ відверто розповіли про потреби на війні

Українські військові на фронті досі стикаються з критичною нестачею західної зброї та техніки. Проте, за словами солдатів і командирів, найбільшою проблемою залишається дефіцит базових ресурсів – від автомобілів до безпілотників і людей, що серйозно ускладнює стримування російського наступу.

Фото: з відкритих джерел

Як повідомляє Kyiv Independent, хоча Україна очікує на поставки далекобійних ракет "Томагавк", бійці на місцях стверджують, що нагальнішим є нестача простішого, але життєво важливого обладнання.

Машини

Командир роти Ігор розповідає, що в його підрозділі залишилися лише дві справні машини, тоді як типова піхотна рота налічує 50–70 осіб. Бронетехніки майже немає – вона швидко стає ціллю для російських атак. Навіть сучасні західні машини, як MaxxPro чи турецькі Kirpi, шумлять більше й повільніші за звичайні автомобілі, що ускладнює уникнення атак дронів FPV. За словами Ігоря, ідеально, щоб у роті було п’ять справних машин, аби заміна могла швидко підстрахувати підрозділ у разі втрати однієї з них.

“Машина служить максимум місяць. Тиждень-два – і її більше немає”, – каже командир. Інші бійці підтверджують, що нестача техніки значно знижує боєздатність. Танкова рота 59-ї десантно-штурмової бригади також стикається з нестачею машин для перевезення екіпажів, хоча танки та боєприпаси є. Солдат 63-ї механізованої бригади Дмитро додає, що машини постійно знищують або ремонтують, що створює дефіцит.

Дрони

Українські війська часто втрачають дрони через збиття або радіоелектронну боротьбу, змушені самотужки збирати кошти на їхню заміну. Ілля з 80-ї повітряно-десантної бригади повідомляє, що нестача “всього – від дронів до особового складу” робить ситуацію критичною.

Люди

Експерти підкреслюють, що найгостріше бракує особового складу та добре підготовлених резервістів. Полковник у відставці Сергій Грабський зазначає, що саме нестача кадрів наразі є головною проблемою армії.

