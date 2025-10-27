Украинские военные на фронте до сих пор сталкиваются с критической нехваткой западного оружия и техники. Однако, по словам солдат и командиров, наибольшей проблемой остается дефицит базовых ресурсов – от автомобилей до беспилотников и людей, что серьезно усложняет сдерживание российского наступления.

Фото: из открытых источников

Как сообщает Kyiv Independent, хотя Украина ожидает поставок дальнобойных ракет "Томагавк", бойцы на местах утверждают, что насущнее недостаток простейшего, но жизненно важного оборудования.

Машины

Командир роты Игорь рассказывает, что в его подразделении остались только две исправные машины, в то время как типичная пехотная рота насчитывает 50-70 человек. Бронетехники почти нет – быстро становится целью для российских атак. Даже современные западные машины, как MaxxPro или турецкие Kirpi, шумят больше и медленнее обычных автомобилей, что затрудняет избегание атак дронов FPV. По словам Игоря, идеально, чтобы во рту было пять исправных машин, чтобы замена могла быстро подстраховать подразделение в случае потери одной из них.

"Машина служит максимум месяц. Неделя-две – и ее больше нет", – говорит командир. Другие бойцы подтверждают, что нехватка техники значительно снижает боеспособность. Танковая рота 59-й десантно-штурмовой бригады также сталкивается с нехваткой машин для перевозки экипажей, хотя танки и боеприпасы есть. Солдат 63-й механизированной бригады Дмитрий добавляет, что машины постоянно уничтожают или ремонтируют, что создает дефицит.

Дроны

Украинские войска часто теряют дроны из-за ущерба или радиоэлектронной борьбы, вынуждены самостоятельно собирать средства на их замену. Илья из 80-й воздушно-десантной бригады сообщает, что недостаток "всего — от дронов до личного состава" делает ситуацию критической.

Люди

Эксперты подчеркивают, что наиболее остро недостает личного состава и хорошо подготовленных резервистов. Полковник в отставке Сергей Грабский отмечает, что именно нехватка кадров является главной проблемой армии.

Как уже писали "Комментарии", президент США Дональд Трамп привлек внимание новым заявлением, намекающим на возможное усиление санкционного давления на Россию. При общении с журналистами на борту президентского самолета Air One его спросили, планирует ли он вводить новые ограничения против Москвы. В ответ американский лидер ответил коротко и интригующе: "Скоро узнаете".