ВСУ могут взять российскую армию в Бахмуте в полуокружение, но есть условие

ВСУ могут взять российские войска в Бахмуте в полуокружение. Но, чтобы реализовать эту цель нашим военным, надо отбить в оккупантов северный фланг возле города. Там у них уже есть проблемы с логистикой, потому что ВСУ обстреливают трассу Бахмут – Горловка. Об этом сообщил представитель Восточной группировки Илья Евлаш в эфире всеукраинского телемарафона UA Вместе .

Войска РФ в Бахмуте могут попасть в полуокружение (фото из открытых источников)

Он заявил, что российские войска попадут в полуокружение, когда ВСУ удастся отбить северный фланг на Бахмутском направлении.

"Враг понимает всю важность северного фланга у Бахмута, потому что его потеря может привести к уже реальному полуокружению, а не только огневому. Дальше это может приводить к разным последствиям, конечно, врагу будет труднее обороняться, когда со всех сторон будут наши силы", — заявил Евлаш.

Также он сообщил, что оккупанты на северном фланге используют тактику динамической защиты и пытаются атаковать. Но у них проблемы в логистике, потому что ВСУ держат под огненным контролем трассу Бахмут – Горловка.

"Это усложняет им использование этой артерии, враг пытается использовать другие логистические маршруты, в частности ведущие с временно оккупированной территории", — сообщил Илья Евлаш.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в США рассказали, какой город готов отдать Кремль , чтобы усилить Мелитополь. Российское военное командование, вероятно, готово пожертвовать некоторыми позициями на юге и востоке, чтобы укрепить Мелитополь и Бердянск. Об этом идет речь в обновленном отчете американского Института изучения войны. Аналитики в своих аргументах ссылаются на утверждение одного из русских инсайдерских источников.