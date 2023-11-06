ВСУ могут в этом году взять перекресток дорог на Токмак: где может быть продвижение

На фоне сообщений о наступлении россиян под Авдеевкой и на других участках фронта на втором плане осталось украинское контрнаступление, которое все еще продолжается. ВСУ не стали в глухую оборону, а продолжают контратаковать. Где у украинской армии есть успехи и, где возможно, стоит ожидать хороших новостей еще в этом году? Портал "Комментарии" изучил эту тему, проанализировав мнения экспертов.

ВСУ. Фото: из открытых источников

ВСУ удерживают сразу три плацдарма между Днепром и рекой Конка

Военный эксперт Владислав Селезнев в интервью "РБК-Украина" высказал мнение, что у украинских военных открываются довольно неплохие перспективы в Херсонской области, где они могут иметь сразу три плацдарма на левом берегу Днепра.

Он уточнил, что украинские бойцы удерживают сразу три плацдарма между Днепром и рекой Конка. Первый – в районе Дач и Антоновского моста практически рядом с оккупированными Олешками, к которым пока что россияне не подпускают. Второй – в районе железнодорожного моста в направлении сел Песчановка и Пойма, третий – на группе островов от Казачьих Лагерей до Крынок.

Владислав Селезнев отметил, что ВСУ перебрасывают по реке живую силу, но тяжелую бронетехнику пока перебросить не удается. Россиянам очень сильно помогает то, что они имеют возможность использовать авиацию.

"Это значит, что нашим морпехам на плацдармах будет очень тяжело. В частности, пока нет возможности навести понтонно-мостовую переправу и обеспечить ее постоянную работу. Для этого нужно еще больше расширять плацдармы и оттеснять вражескую артиллерию", — констатировал Селезнев.

ВСУ начнут движение на западном направлении

Военный эксперт Роман Свитан в интервью сайту "Обозреватель" отметил, что украинская армия может еще к Новому году взять под свой контроль важный перекресток дорог на Токмак – продвинутся в сторону железнодорожного узла и перекрыть сухопутный коридор оккупантов из временно оккупированного Крыма. Линия вдоль этого железнодорожного узла – это главный сухопутный коридор России из Крыма, по которому противник перебрасывает бронетехнику в глубину фронта. Поэтому выбить такие возможности у врага очень важно.

Эксперт пояснил, земля на этом направлении не такая, как на Донбассе. Поэтому ВСУ смогут легко двигаться на гусеничной технике даже в период дождей. Такая перспектива позволяет сделать осторожный оптимистический прогноз.

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