Военнослужащие Вооруженных сил Украины могут попасть в котел под городом Торецк в Донецкой области.

РФ продолжает наступление на Донбассе. Фото из открытых источников

Как отмечает военный обозреватель издания Bild Юлиан Репке, восточнее населенного пункта Нью-Йорк уже образовалось выступление, а россияне продолжают наступление с юга через Нью-Йорк и с севера через Железное.

"Там россияне пытаются создать котел. Это значит, что украинские военные должны отступить, если им не удастся отразить жилые районы Нью-Йорка. Иначе они будут там полностью оцеплены, чего они не хотят. Поэтому, вероятнее всего, скоро они уйдут оттуда", — подчеркнул Юлиан Репке.

Как известно, накануне бойцы ВСУ уже попали в оцепление под Лозоватским. По данным Deep State, украинские части смогли оттуда выйти.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинские военные не фиксируют угрозу оцепления города Часов Яр в Донецкой области, хотя российская армия пытается продвигаться на флангах. Об этом заявил офицер 26-й артиллерийской бригады имени Романа Дашкевича Олег Калашников в эфире телемарафона. "Нет, на сегодняшний день угроза окружения не существует, ее нет. Если посмотреть на ситуацию, то врагу не удается осуществить те намерения, которые были сначала и которые продолжает воплощать в жизнь", — сказал Калашников. Он отметил, что российские оккупанты пытаются продвинуться на флангах в направлении города, но избегают прямого штурма, поскольку это может привести к большим потерям. Вместо этого, оккупанты проводят атаки небольшими группами до восьми человек после интенсивной артиллерийской подготовки.

