ВСУ могут перейти в наступление: американский сенатор заявил о "шансе перезагрузить войну"

В Украине "шанс перезагрузить эту войну" благодаря значительной помощи от США. ВСУ могут вернуть "военный импульс" и пойти в наступление этой летней кампании. Об этом сказал американский сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм, передает Politico .

Линдси Грэм (фото из открытых источников)

"Мы либо будем помогать Украине, либо нет. Пора дать им F-16, позволить им управлять самолетами, дальнобойной артиллерией, чтобы поражать цели внутри России. Преследуйте активы Путина, где бы они ни были, по всему миру", — подчеркнул Грэм. .

Сенатор убежден, что задержание в оказании помощи Украине привело к тому, что украинская армия потеряла темп. Но теперь есть "шанс перезагрузить войну", потому что Соединенные Штаты предоставили новый пакет военной помощи Украине на 225 млн долларов.

Как продолжил американский политик, ВСУ должны перейти в наступление. Он предположил, что в Украине восстановят "военный импульс" этим летом. При этом Грэм критикует именно то обстоятельство, насколько "медленными" и "нерешительными" была Америка в процессе оказания помощи Украине.

"Но если бы мы взялись за активы, которыми владеет Путин по всему миру, забрали бы его деньги, украденные у российского народа, и помогли бы жертвам в Украине, я думаю, это многое сделало бы для прекращения этой войны", — завершил американский сенатор.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что из агроза захват Временного Яра выросло . Российские оккупанты не пересекли главную линию обороны ВСУ во Временном Яру Донецкой области, однако они активно продвигаются к востоку от нее. Об этом в интервью "LIGA.net" рассказал спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин.