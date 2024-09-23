ВСУ могут отступить из трех держащих Донбасс городов: какое условие

Силы обороны Украины могут отступить с Кураховского, Угледарского и Покровского направлений при необходимости сохранения военных подразделений. Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" заявил глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

Бои на Донбассе (фото из открытых источников)

Тимочко отметил, что Кураховское направление, хотя и важное, не является ключевым. Он призвал рассматривать его вместе с Угледаром и Покровском, поскольку этот фронт является местом, где враг может попытаться добиться оперативного успеха.

"Это направление, на которое они полагаются, пытаясь добиться хотя бы частичных результатов. Однако, если возникнет необходимость отступления для сохранения подразделений, военные пойдут на такой шаг, даже если это будет болезненно для общества", — подчеркнул Тимочко.

Он также добавил, что в случае отступления войска будут продолжать борьбу. По его словам, несмотря на временную оккупацию части территорий Украина контролирует значительно большую площадь, где формируется резерв, налаживается логистика и осуществляются подготовительные действия для дальнейшей обороны.

"Мы должны понимать, что это война за выживание страны. Никто не хочет терять территории, но главной целью является сохранение жизни и возможностей для дальнейшей защиты", — отметил Тимочко.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что ВСУ могут оказаться в оперативном окружении . В Донецкой области продолжаются упорные боевые действия, и за последние несколько недель ситуация на фронте значительно изменилась. Самым горячим направлением до недавнего времени оставался Покровский, однако обострение наблюдается на других участках, сообщил в эфире 24 канала военный обозреватель из Израиля Давид Шарп. По его словам, российские войска не отказываются от планов захватить Покровск, и для этого активно стягивают резервы к этому направлению.