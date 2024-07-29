ВСУ могут оставить Краматорск и Константиновку: названо условие

Враг пытался окружить Часов Яр, но безуспешно, заявил военный Кирилл Сазонов.

Война в Украине

"Противник копит силы и готовится к большому штурму в лоб в самом городе. Или делает вид, что готовится. В районе Часика постоянные локальные боестолкновения и штурмы, но это никак не попытка серьезного прорыва. Лезут, пытаются прорваться, гибнут на штурмах и даже если прорываются – там и остаются. Любой ценой взять Часов Яр – задача не стоит. Цель постоянных штурмов – удержать всех, кто тут есть", — заявил военный.

Что касается Торецка, то там идут бои в населенных пунктах Пивденне, Пивничне, Зализне.

"Все рядом. Нью-Йорк отдельно. Они дорого заплатили за прорыв в город и увязли в уличных боях. По Торецкому и Краматорскому направлению (Часов Яр) очень жесткие бои, работает авиация, постоянные штурмы, но если есть тактическое продвижение – со скоростью два дома в неделю", — подчеркнул Сазонов.

При этом он подчеркнул, что противник рвется к Покровску и ближнему изгибу трассы "Покровск-Константиновка". По его словам, именно туда враг кидает резервы без ограничений.

"Слепому очевидно, что ключевое направление для них сейчас не Торецк и не Часов Яр. Покровск. Вернее – трасса. Потери у них безумные, на Прогрессе 31-ая бригада их просто заколачивала в землю. Но оккупанты сразу подтягивали резервы. До изгиба трассы на самом деле не так уж далеко", — заявил Сазонов.

По его словам, ВСУ могут срезать этот выступ ударом с флангов и устроить прекрасный локальный котел было бы кем.

"Противник решил не гоняться за небольшими целями типа Часов Яра или Торецка и не брать их ценой больших потерь. Их планы масштабнее. Выйти на трассу "Покровск – Константиновка" и отрезать нашу группировку (условно Константиновскую) от Запорожской. И на это не жалеют никаких ресурсов. Покровск брать нет смысла, его будут просто обстреливать из всего, — заявил военный.

Он считает, что оккупанты хотят перерезать эту трассу, и отрезать военных еще и от Харьковской группы войск и сделать логистику очень сложной.

"Вот это будет котел, из которого нам придется уходить. Оставляя не Торецк с Часов Яром, а Константиновку и Краматорск. Ради такого сценария они не жалеют никаких сил и резервов. И даже готовы устроить рейд на Сумщину, ограниченными силами без планов захвата, но отвлекая наши резервы", — заявил Сазонов.

При этом военный говорит, что противник очень спешит и включает все резервы.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что украинские военные могут попасть в котел под Торецком.



