ВСУ могут оставить Краматорск и Константиновку: названо условие

Враг пытался
окружить Часов Яр, но безуспешно, заявил военный Кирилл Сазонов.
Война в Украине
"Противник копит
силы и готовится к большому штурму в лоб в самом городе. Или делает вид, что
готовится. В районе Часика постоянные локальные боестолкновения и штурмы, но
это никак не попытка серьезного прорыва. Лезут, пытаются прорваться, гибнут на
штурмах и даже если прорываются – там и остаются. Любой ценой взять Часов Яр –
задача не стоит. Цель постоянных штурмов – удержать всех, кто тут есть", —
заявил военный.
Что касается
Торецка, то там идут бои в населенных пунктах Пивденне, Пивничне, Зализне.
"Все рядом.
Нью-Йорк отдельно. Они дорого заплатили за прорыв в город и увязли в уличных
боях. По Торецкому и Краматорскому направлению (Часов Яр) очень жесткие бои,
работает авиация, постоянные штурмы, но если есть тактическое продвижение – со
скоростью два дома в неделю", — подчеркнул Сазонов.
При этом он
подчеркнул, что противник рвется к Покровску и ближнему изгибу трассы
"Покровск-Константиновка". По его словам, именно туда враг кидает резервы без
ограничений.
"Слепому
очевидно, что ключевое направление для них сейчас не Торецк и не Часов Яр.
Покровск. Вернее – трасса. Потери у них безумные, на Прогрессе 31-ая бригада их
просто заколачивала в землю. Но оккупанты сразу подтягивали резервы. До изгиба
трассы на самом деле не так уж далеко", — заявил Сазонов.
По его словам, ВСУ
могут срезать этот выступ ударом с флангов и устроить прекрасный локальный
котел было бы кем.
"Противник решил
не гоняться за небольшими целями типа Часов Яра или Торецка и не брать их ценой
больших потерь. Их планы масштабнее. Выйти на трассу "Покровск –
Константиновка" и отрезать нашу группировку (условно Константиновскую) от
Запорожской. И на это не жалеют никаких ресурсов. Покровск брать нет смысла, его
будут просто обстреливать из всего, — заявил военный.
Он считает, что
оккупанты хотят перерезать эту трассу, и отрезать военных еще и от Харьковской
группы войск и сделать логистику очень сложной.
"Вот это будет
котел, из которого нам придется уходить. Оставляя не Торецк с Часов Яром, а
Константиновку и Краматорск. Ради такого сценария они не жалеют никаких сил и
резервов. И даже готовы устроить рейд на Сумщину, ограниченными силами без
планов захвата, но отвлекая наши резервы", — заявил Сазонов.
При этом военный
говорит, что противник очень спешит и включает все резервы.
Напомним, портал "Комментарии"
рассказывал, что украинские военные могут попасть в котел под Торецком.
Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Поделитесь своим мнением!