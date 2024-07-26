Враг хочет устроить котел: план разрушат бойцы, которых бросают в жесточайшие замеси

Украинские военные могут попасть в котел под Торецком, об этом заявил аналитик издания Bild Юлиан Репке.

Торецк

Он сообщил, что юго-западнее Торецка российские войска до сих пор не прорвали фортификации ВСУ, которые были построены до февраля 2022 года. Впрочем, подчеркивает эксперт, сейчас захватчики наступают на город с запада через Железный и Северный, а также с юга через поселок Нью-Йорк. В результате в украинских позициях образовалось выступление.

"Там россияне пытаются создать своего рода котел. Это значит, что украинцы должны отступить, если им не удастся отбить жилые районы Нью-Йорка. Иначе они там полностью оцеплены, чего они не хотят. Поэтому, скорее всего, скоро уйдут оттуда" , – считает Репке.

В свою очередь военный Кирилл Сазонов отметил, что ситуация в Торецке действительно тяжелая.

"У противника есть несколько альтернативных вариантов наступать. Южное, Северное, Железное, Нью-Йорк. Они пытаются везде штурмовать, где выходит – опрокидывают резервы. На все направления сразу серьезных ресурсов не хватает. Оккупантам показалось, что реальнее продвинуться именно в Железном, они бросили туда основные ударные группы, но там агрессора ждал неприятный сюрприз. "Сотко". 100-я бригада. Ее, как и 95-ую десантно-штурмовую, бросают в самые жесткие замесы и это для оккупантов всегда плохая новость", — отметил Сазонов.

При этом военный добавил, что 95одшб тоже в Торецке и уже доставила противнику массу неприятных ощущений.

"По большому счету, на Часовом Яре и Торецке противник полностью провалил свои планы прорыва и быстрого наступления в Константиновку. При всей концентрации элитных подразделений и резком росте ударов авиацией – завяз. Занимается штурмами отдельных позиций, пробует разные направления, комбинирует тактику атак, КАБами и ракетами перемалывает окрестности Торецкая и сам Торецк. Но результатов на карте нет. Мое мнение именно потому, что здесь командование ВСУ собрало несколько очень жестких и боевых бригад. Или, как говорят военные – "организмы", — заявил Сазонов.

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