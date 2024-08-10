ВСУ могут оказаться в окружении: где возникла угрожающая ситуация

Российские захватчики продвинулись в районе населенных пунктов Стельмаховка и Песчаное в направлении Оскола, сообщает Telegram-канал Deep State.

Россияне наступают на Донбассе. Фото из открытых источников

Отмечается, что возле этих двух населенных пунктов оккупанты пытаются окружить позиции украинской армии.

"Севернее Песчаного противник попытается после окружения выйти на высоты, что даст ему новые возможности для дальнейшего наступления на Колесниковку", — говорится в сообщении Deep State.

По данным военного паблика, также зафиксировано продвижение противника в районе села Ивановцы на Покровском направлении и в Красногоровке.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики подтянули резервы на Курском направлении, а потому ВСУ вряд ли смогут существенно продвинуться вглубь российской территории. Однако украинская армия сможет нанести россиянам ощутимые потери, заявил офицер ВСУ Николай Мельник. По словам офицера ВСУ, потери россиян будут связаны с тем, что враг будет выполнять не боевые, а политические задачи как украинская армия летом 2023 года. "Россияне будут бросать все новые и новые силы на вытеснение украинцев из Курщины. А мы, в свою очередь, будем изматывать их в мобильной войне, к которой россияне никогда не были способны", — добавил он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что в последнее время все больше разговоров о необходимости проведения мирных переговоров и окончании войны, однако ни у Украины, ни на Западе нет более-менее четкого видения окончания войны, считает политолог Олег Лесной. По мнению политолога, инфантилизм стал распространенным явлением в мире, а эмоции возобладали над прагматикой. "Создается впечатление, что мир сошел с ума и нигде нет запроса на серьезные разговоры. С людьми общаются как с детьми, озвучивая им то, что они хотят слышать. С обществом нужно общаться как со взрослыми, чтобы подготовить его к взрослым вызовам", — добавил он.