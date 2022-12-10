ВСУ могут наносить удары по российской территории: о чем говорит изменившаяся позиция США

США больше не настаивают на том, чтобы ВСУ не наносили ударов по российской территории, так как меньше опасаются эскалации со стороны Москвы. Об этом пишет The Times со ссылкой на собеседника в американском оборонном ведомстве. О чем говорит данное сообщение? Как менялась – и как еще может измениться – позиция США в ракурсе российско-украинской войны? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Война в Украине. Фото: Getty Images

Заявления, звучащие со стороны США, равно как вооружение, получаемой Украиной оттуда, значительно отличаются, если сравнивать начало весны и начало зимы

По мнению политолога-американиста Владислава Фарапонова, новые заявления со стороны Пентагона, на которые ссылается The Times, свидетельствуют о том, что стратегия, избранная Украиной в отношении с США, а Штатами касательно Украины – правильная.

"Она заключается в том, чтобы предоставлять Украине максимально возможное оружие, амуницию и так далее. А ВСУ с их помощью решают задачи на поле боя, – поясняет эксперт. – При этом стратегия претерпевает определенные изменения, в зависимости от того, как развиваются события российско-украинской войны. И заявления, звучащие со стороны США, равно как вооружение, получаемой Украиной оттуда, значительно отличаются, если сравнивать начало весны и начало зимы".

Штаты, отмечает Владислав Фарапонов, видят успех – и Украины, и свой (учитывая масштабы помощи и вовлеченность США в эту войну). И действуют соответственно. Но при этом – аккуратно.

В США нет единой позиции относительно ударов ВСУ по территории РФ, так как в рамках американской элиты существуют разные течения

Доктор политических наук, профессор Валентин Якушик рассуждает так:

"Что произошло после серии болезненных ударов украинских вооружённых сил и специальных диверсионных групп по стратегическим объектам в глубине российской территории и на территории, контролируемой ныне российскими властями? Во-первых, это привело к дальнейшему ослаблению имиджа "второй армии мира" с точки зрения её способности отражать разрушительные удары. Во-вторых, Запад убедился (и несколько успокоился), что их стратегический противник не готов в рамках политики "устрашающих ответов" переходить к применению тактического ядерного оружия, а будет продолжать тактику разрушения энергетической и транспортной инфраструктуры Украины с помощью массированных ракетных обстрелов".

Какова позиция США в связи с решимостью украинского политического и военного руководства расширять сферу боевых действий на российскую территорию и территорию, контролируемую с 2014 года российскими властями? По мнению эксперта, единой позиции нет, так как в рамках американской элиты и американского истеблишмента существуют разные течения (точки зрения и определяющие их интересы).

"Следует различать, с одной стороны, официальный дискурс команды президента США и Госдепартамента. Он зачастую несколько умеренный и даже "абстрактный", апеллирующий к нормам международного права и "общепризнанным правилам". А, с другой стороны, – реальные дружеские профессиональные советы и настоятельные рекомендации американских "силовиков" и представителей разведывательного сообщества НАТО. Они ориентируются на прагматические цели и достижение максимального тактического или оперативного успеха в каждой конкретной ситуации военного противостояния на том или ином участке боевых действий и глобального противостояния двух стратегических противников в целом. Содержание данных конфиденциальных советов и рекомендаций может быть реконструировано в рамках комплексного анализа основных аспектов и уровней происходящих событий", – поясняет Валентин Якушик.

Кроме того, акцентирует профессор, следует учитывать внутриполитическую борьбу в США между "сверхлибералалами-глобалистами" и умеренными глобалистами, склонными к определенному изоляционизму.

"Их противостояние, – поясняет эксперт, – включает в себя и различные интерпретации отношения к рискам для США и НАТО (чья воля является в целом производной от воли США), связанным с расширением сферы вооружённого противостояния на прилегающие к Украине соседние территории. Здесь есть и аспект интересов конкретных корпораций, заинтересованных не только в развитии производства и продвижении на внешние рынки новейших образцов вооружений, но и в программах комплексного восстановления и обновления гражданских и хозяйственных инфраструктур региона Восточной Европы".

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