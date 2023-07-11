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ВСУ ликвидировали российского генерал-лейтенанта: что известно

11 июля украинские военные ликвидировали российского генерал-лейтенанта.

сегодня, 11:43
Автор:
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Slava Kot
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В Запорожской области, в районе временно оккупированного Бердянска, украинские военные убили российского генерал-лейтенанта Олега Цокова. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на соцсети советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко.

ВСУ ликвидировали российского генерал-лейтенанта: что известно

Российский генерал-лейтенант Олег Цоков. Фото из открытых источников

Петр Андрющенко рассказывает, что украинские войска смогли добраться до российского генерала вблизи временно оккупированного Бердянска.


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"Сегодня, в районе Бердянска, был ликвидирован российский генерал-лейтенант Цоков Олег Юрьевич", — сообщил Андрющенко.

По словам советника городского головы Мариуполя, в сентябре российский генерал получил ранения в Украине, однако остался жив.

"Сейчас говорят, что могилизация проведена окончательно", – рассказал Петр Андрющенко.

Известно, что российский военный генерал-лейтенант Юрий Цоков принимал участие в полномасштабном вторжении России в Украину в начале 2022 года. Кроме того, Цоков нанес удары по гражданским объектам Украины, в частности, по мирным гражданам. Осенью россиянин был включен в санкционный список Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что   появилась реакция ГУР на ликвидацию российского командира, запускавшего "Калибры" по Украине. Украинская разведка подтвердила убийство бывшего командира подводной лодки "Краснодар"

Также "Комментарии" писали об ВСУ, ликвидировавших очередного подполковника российской армии. Украинские защитники умело уничтожили оккупанта еще 18 апреля этого года. Им оказался доцент кафедры дорог, мостов и переправ Военного института Российской Федерации.



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Источник: https://t.me/andriyshTime/11466
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