ВСУ ликвидировали российского генерал-лейтенанта: что известно

В Запорожской области, в районе временно оккупированного Бердянска, украинские военные убили российского генерал-лейтенанта Олега Цокова. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на соцсети советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко.

Российский генерал-лейтенант Олег Цоков. Фото из открытых источников

Петр Андрющенко рассказывает, что украинские войска смогли добраться до российского генерала вблизи временно оккупированного Бердянска.

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"Сегодня, в районе Бердянска, был ликвидирован российский генерал-лейтенант Цоков Олег Юрьевич", — сообщил Андрющенко.

По словам советника городского головы Мариуполя, в сентябре российский генерал получил ранения в Украине, однако остался жив.

"Сейчас говорят, что могилизация проведена окончательно", – рассказал Петр Андрющенко.

Известно, что российский военный генерал-лейтенант Юрий Цоков принимал участие в полномасштабном вторжении России в Украину в начале 2022 года. Кроме того, Цоков нанес удары по гражданским объектам Украины, в частности, по мирным гражданам. Осенью россиянин был включен в санкционный список Украины.

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