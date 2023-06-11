ВСУ ликвидировали очередного подполковника российской армии

ВСУ снова ликвидировали подполковника российской армии Владимира Бутенко. Об этом сообщил полковник ВСУ и блогер Анатолий Штефан) в Telegram .

ВСУ ликвидировали подполковника РФ Владимира Бутенко (фото из открытых источников)

"Успешно демобилизованный подполковник Владимир Бутенко, кандидат наук, доцент кафедры дорог, мостов и переправ Военного института (инженерных войск) Общевоенной академии ВС РФ", — сообщил "Штирлиц".

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Также ликвидацию россиянина подтвердил блогер Necro Mancer . Он рассказал, что тот родился на ростовском хуторе Полстяной.

Оказалось, что украинские военные ликвидировали оккупанта еще в апреле 2023 года. Обстоятельства его ликвидации до сих пор остаются неизвестными.

"Героический уроженец ростовского хутора Полстяной, доцент кафедры дорог, мостов и переправ подполковник Бутенко Владимир Федорович 1971 г.р. самоотверженно демилитаризировался 18/04/23 при неизвестных пока обстоятельствах", — сообщил блогер.

Также гибель российского подполковника подтвердили сами оккупанты, назвав его героем.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Бахмуте ликвидировали известного российского сценариста . 5 мая сообщили, что на территории города Бахмут погиб Леонид Корин – сценарист из РФ, воевавший на войне на стороне захватчиков. Киномитец стал известен как автор сценариев к фильмам "Битва за Севастополь", "Лид" и других. Российские СМИ информируют, что Леонид Корин воевал как военнослужащий ППК "Вагнер". Он был убит при очередной попытке штурма города Бахмут (в своих источниках русские называют город Артемовском — это его прежнее название). Российскому сценаристу исполнилось 47 лет. Утверждают, что воевать он отправился добровольно.