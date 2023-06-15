ВСУ ликвидировали крупное военное соединение оккупантов: подробности ISW

20-я общевойсковая армии РФ оказалась под прицельным огнем ВСУ. Оккупанты размещались в районе Кременной Луганской области, когда ним был нанесен удар. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновлённом отчете Институте изучения войны (ISW).

РСЗО HIMARS. Фото: из открытых источников

Российские источники отмечают, что ВСУ атаковали в тот момент, когда дивизия находилась в одном месте и ожидала прибытия командующего 20-й общевойсковой армией РФ генерал-майора Сухраба Ахмедова.

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Они сообщили, что в результате удара HIMARS погибли около 100 российских военнослужащих, еще 100 были ранены.

Этот инцидент вызвал волну негодований в России. В частности, российские блоггеры жалуются, что Ахмедов и ему подобные командиры продолжают занимать свои посты.

Среди других ключевых выводов ISW: украинские войска 14 июня продолжали контрнаступательные действия по меньшей мере на трех направлениях и добились побед. 14 июня российские войска нанесли удары ракетами и беспилотниками по территории Украины. Украинские и русские силы продолжили наземные атаки в районе Бахмута. Украинские войска продолжали контрнаступательные действия в районе админграницы Донецкой и Запорожской областей и, как сообщается, по состоянию на 14 июня добились успехов в этом районе. Спутниковые снимки свидетельствуют о том, что российские вертолеты, обороняющиеся от украинских контрнаступательных операций на юге Украины, вероятно перекинуты на аэродром в Бердянске Запорожской области.

Читайте также на портале "Комментарии" — контрнаступательные действия ВСУ продолжаются и уже имеют успех как минимум на трех участках фронта, сообщает Институт изучения войны (ISW) в новом отчете. Координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби уверяет, что США сосредоточатся на том, чтобы Украина могла достичь успеха на поле боя. Помогают нам и европейцы, обещая активизировать поставки оружия. При этом, в Офисе президента Украины предупредили – на достижение целей контрнаступления (возвратить под контроль Киева все оккупированные территории, включая Крым) может уйти много месяцев. Как оцениваете ситуацию вокруг контрнаступления – в том числе в медийном и политическом плане? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.



