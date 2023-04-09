ВСУ ликвидировали каратиста сборной России, приехавшего убивать украинцев

Во время войны в Украине был ликвидирован представитель российской юношеской сборной по карате Артем Павлущенко.

ВСУ ликвидировали очередного российского оккупанта (фото из открытых источников)

Известно, что 26-летний россиянин имел лейтенантское звание и входил в состав отряда "Шторм-Z", базировавшегося недалеко от границы Донбасса, сообщают представители российской пропаганды.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

По их информации, в ночь с 17 на 18 марта украинские бойцы обстреляли позиции, где находился Павлущенко, прицельным огнем из минометов.

Как утверждают пропагандисты, захватчик был ранен, однако остался на позиции, помогая раненым друзьям. Таким образом, эвакуируя военных, сам российский каратист получил множественные ранения и скончался в военном госпитале.





Напомним, что "Комментарии" сообщали о том, что в Украине ликвидировали жестокого "мясника", попавшего в "Вагнер". В Краснодарском крае в России на кладбище "Вагнера" нашли могилу Николая Кононенко, которого осудили на восемь лет за то, что он вместе с другим преступником молотком и ножом покалечил четырех человек. В материалах следствия говорится, что Кононенко и его сообщник Петраков, вооружившись двумя ножами и молотком, напали на четырех мужчин, отдыхавших в беседке в зоне отдыха "Казачье состояние" на берегу реки Сосыка. Нападавшие настолько жестоко избивали своих жертв, что чем сломался. А тех, кто пытался скрыться, догнали и ножом добили в живот. К счастью, жертвам удалось выжить, но они получили сильные травмы. В 2018 году Кононенко приговорили к 8 годам колонии, а Петракова — к 10. В колонии Кононенко вступил в ППК "Вагнер" и поехал на войну в Украину, а теперь оказался на кладбище.