Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов сообщил, что, учитывая нынешнюю ситуацию в вопросе деоккупации Крыма, Украина уже не может руководствоваться стратегией, поддержанной властью в 2021 году, пишут "Комментарии".



Украина изменит стратегию деоккупации Крыма

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"Согласно указу Президента Украины Владимира Зеленского № 117 от 24 марта 2021 года, вопрос деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной республики Крым и города Севастополь должен решаться политико-дипломатическим путем", — пояснил Секретарь СНБО.

Поскольку ситуация кардинально изменилась из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину, это побуждает и изменить стратегию освобождения временно оккупированного Крыма.

"Должны обязательно рассмотреть стратегию деоккупации Крыма, внести соответствующие изменения и проголосовать их на заседании СНБО. После этого Президент Украины должен издать либо новый Указ, либо внести изменения в действующую стратегию. Сейчас мы работаем с соответствующими нормативно правовыми документами, чтобы они отвечали интересам нашей страны", — сообщил Алексей Данилов.

В то же время он подчеркнул, что партизаны и огромное количество граждан, проживающих в Крыму, готовы к освобождению полуострова и ждут ВСУ.

"Они будут помогать и будут радоваться, что ВСУ в ближайшее время будет находиться на суверенной территории Украины – в Крыму", — отметил Секретарь СНБО.

На портале "Комментарии" говорилось, что экс-командующий Вооруженными силами Соединенных Штатов в Европе (2014-2017) Бен Годжес обнародовал собственный план освобождения Крыма, заявив, что для деоккупации полуострова сначала можно обойтись без широкомасштабной сухопутной операции.

Писали "Комментарии" ранее, что в России показали кино о "необходимости проигрыша в войне". Таким образом, готовя общество к прекращению боевых действий на территории Украины.

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