ВСУ изменяет план освобождения Крыма

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Моесеенко Валентина
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов сообщил, что, учитывая нынешнюю ситуацию в вопросе деоккупации Крыма, Украина уже не может руководствоваться стратегией, поддержанной властью в 2021 году, пишут "Комментарии".
Украина изменит стратегию деоккупации Крыма
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Поскольку ситуация кардинально изменилась из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину, это побуждает и изменить стратегию освобождения временно оккупированного Крыма.
В то же время он подчеркнул, что партизаны и огромное количество граждан, проживающих в Крыму, готовы к освобождению полуострова и ждут ВСУ.
На портале "Комментарии" говорилось, что экс-командующий Вооруженными силами Соединенных Штатов в Европе (2014-2017) Бен Годжес обнародовал собственный план освобождения Крыма, заявив, что для деоккупации полуострова сначала можно обойтись без широкомасштабной сухопутной операции.
Писали "Комментарии" ранее, что в России показали кино о "необходимости проигрыша в войне". Таким образом, готовя общество к прекращению боевых действий на территории Украины.
Читайте на портале "Комментарии" — как жители Крыма борются за свое украинское будущее.
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