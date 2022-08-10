ВСУ из "Иглы" сбили российский штурмовик Су-25: впечатляющее видео

Украинские защитники сбили еще один российский штурмовик Су-25 с помощью ПЗРК "Игла". Вражеский самолет ВСУ приземлили в Запорожском направлении. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на Нацгвардию . Российский штурмовик Су-25 (иллюстративный фото из открытых источников) В сообщении говорится, что один из бойцов Национальной гвардии во время вражеского налета на Запорожском направлении из "Иглы" совершил пуск ракетой по самолету Су-25. После попадания ракеты в цель самолет россиян упал и взорвался в лесополосе.

"Цель уничтожена. Падение вражеского самолета на оккупированной территории было подтверждено", — говорится в сообщении. Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Бойцы ВСУ отразили атаку россиян на Харьковском направлении. В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины рассказали о ситуации в Харьковском направлении. Об этом сообщается на официальной странице Генштаба ВСУ. Как сообщает Генштаб ВСУ, на Харьковском направлении враг активно вел воздушную разведку БПЛА. Значительные усилия оккупанты уделяют улучшению логистического обеспечения подразделений, действующих на указанном направлении. Совершали обстрелы недалеко от Светличного, Прудянки, Русской Лозовой, Черкасских и Русских Тишков, Верхнего и Старого Салтова, Коробочкиного и Шевеловки. Также враг нанес авиаудару в районе Гусаровки. Также "Комментарии" информировали о том, что Кулеба рассказал ЕС, как научить россиян уважать границы . ЕС и странам G7 необходимо запретить выдачу виз гражданам России. Сначала они должны научиться уважать международные границы. Министр обратился с призывом к странам Европейского Союза и "Большой семерке" перестать выдавать визы россиянам. Дмитрий Кулеба отметил, что как показываю социологические опросы. Большинство граждан РФ поддерживаю полномасштабную войну России против Украины, следовательно, им следует запретить пересекать международные границы, пока они не научатся их уважать.



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