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ВСУ из HIMARS передали привет оккупантам в Курской области во время "торжественного" построения

Россияне потеряли 10 военнослужащих погибшими и более 20 ранеными

сегодня, 11:47
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Кравцев Сергей

В Курской области поражен командный пункт 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады Воздушно-десантных войск Российской Федерации. Как передает портал "Комментарии", российский проект ВЧК-ОГПУ, ракетную атаку провели 30 ноября. Для удара по российскому командному пункту задействовали американскую реактивную артиллерийскую систему HIMARS.

ВСУ из HIMARS передали привет оккупантам в Курской области во время "торжественного" построения

Удары из HIMARS. Фото из открытых источников

"Удар произошел в момент торжественного построения. В результате более 10 военнослужащих погибли, более 20 получили ранения", – говорится в сообщении.

Читайте также на портале "Комментарии" — украинские войска ночью 25 ноября успешно ударили ракетами ATACMS по аэродрому "Халино" в Курской области. Об этом пишет военный аналитик "Forbes" Дэвид Акс.

В материале отмечается, Халино – ближайший к месту Курской битвы крупный аэродром. Поэтому еще ранее прогнозировалось, что россияне разместят на этой базе свои основные штурмовики – Су-25. По данным украинской аналитической группы Frontelligence Insight, в результате налета аэродром был "потенциально временно выведен из строя". 

Как пишет Акс, удар по "Халино" мог вывести из строя несколько Су-25. В то же время россияне строят на авиабазе укрытия, которые, возможно, обеспечат самолеты некоторой защитой. Также, возможно, многие Су-25 были эвакуированы непосредственно перед налетом АТАСМС. Аналитики Frontelligence Insight отмечают, что активность на базе в последние дни заметно снизилась, поэтому неясно, было ли сбито значительное количество самолетов.

Также издание "Комментарии" сообщало – ВСУ уничтожили "жирную" цель в Курской области: детали.




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