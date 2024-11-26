Попали в яблочко: СМИ раскрыли детали о прицельном ударе ВСУ по Курской области

Украинские войска ночью 25 ноября успешно ударила ракетами ATACMS по аэродрому "Халино" в Курской области. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет военный аналитик "Forbes" Дэвид Акс.

Бои в Курской области. Фото из открытых источников

В материале отмечается, Халино – ближайший к месту Курской битвы крупный аэродром. Поэтому еще ранее прогнозировалось, что россияне разместят на этой базе свои основные штурмовики – Су-25. По данным украинской аналитической группы Frontelligence Insight, в результате налета аэродром был "потенциально временно выведен из строя".

Как пишет Акс, удар по "Халино" мог вывести из строя несколько Су-25. В то же время россияне строят на авиабазе укрытия, которые, возможно, обеспечат самолеты некоторой защитой. Также, возможно, многие Су-25 были эвакуированы непосредственно перед налетом АТАСМС. Аналитики Frontelligence Insight отмечают, что активность на базе в последние дни заметно снизилась, поэтому неясно, было ли сбито значительное количество самолетов.

"Это не означает, что база, а именно ее топливные баки, командные пункты и склады, а также близлежащие батареи ПВО, не заслуживают того, чтобы нанести по ним удар одной или несколькими ракетами из скромного арсенала украинских ПТРК", — отмечает Акс.

Аналитик объясняет, что удар по Халино может лишить российские беспилотные силы важнейшей передовой перевалочной базы. А если в результате налета были поражены батареи зенитных ракет или радары, то в российской ПВО может появиться новая брешь, и это может создать возможности для будущих ударов с помощью более дешевых и многочисленных беспилотников.

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