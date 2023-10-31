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ВСУ идут вперед на двух направлениях: в США озвучили подробности

Геолокационные данные также подтверждают незначительное продвижение на Запорожском участке фронта

сегодня, 08:45
Автор:
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Кравцев Сергей
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Украинским защитникам удалось продвинуться вперед недалеко от Бахмута и на Западе Запорожской области. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

ВСУ идут вперед на двух направлениях: в США озвучили подробности

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Американские эксперты, ссылаясь на геолокационные данные, отмечают, что украинские силы продвинулись на северо-восток от Курдюмовки (10 км юго-западнее Бахмута).


Дополнительные геолокационные данные от 29 октября свидетельствуют, что украинские силы незначительно продвинулись к западу от Работино на западе Запорожской области.

В то же время Генеральный штаб ВСУ подтвердил, что Силы обороны продолжают наступательные действия под Бахмутом и наступательные операции на Мелитопольском направлении. Командующий Сухопутными войсками Украины генерал-полковник Александр Сырский заявил, что российские войска "значительно усилили свою группировку" под Бахмутом и перешли от оборонительных действий к более "активным".

Впрочем, ISW замечает, что не может проверить существенные изменения в составе российских войск под Бахмутом. Российские "военкоры" утверждают, что позиционные бои продолжаются северо-западнее Бахмута возле Берховки, Васюковки и Орехово-Васильевки.

Читайте также на портале "Комментарии" — под конец октября ситуация на фронтах российско-украинской войны остается сложной. В то время, как ВСУ продвигаются вперед на левом берегу Херсонской области, россияне, не считаясь с потерями, штурмуют наши позиции в районе Купянска и Авдеевки. По данным британской разведки, именно на этом направлении агрессор понес наибольшие потери за 2023 год. Однако попытки окружить город, являющийся мощным укрепрайоном, продолжаются. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" военную ситуацию на данный момент.




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Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-october-30-2023
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