ВСУ идут вперед на двух направлениях: в США озвучили подробности

Украинским защитникам удалось продвинуться вперед недалеко от Бахмута и на Западе Запорожской области. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Американские эксперты, ссылаясь на геолокационные данные, отмечают, что украинские силы продвинулись на северо-восток от Курдюмовки (10 км юго-западнее Бахмута).

Дополнительные геолокационные данные от 29 октября свидетельствуют, что украинские силы незначительно продвинулись к западу от Работино на западе Запорожской области.

В то же время Генеральный штаб ВСУ подтвердил, что Силы обороны продолжают наступательные действия под Бахмутом и наступательные операции на Мелитопольском направлении. Командующий Сухопутными войсками Украины генерал-полковник Александр Сырский заявил, что российские войска "значительно усилили свою группировку" под Бахмутом и перешли от оборонительных действий к более "активным".

Впрочем, ISW замечает, что не может проверить существенные изменения в составе российских войск под Бахмутом. Российские "военкоры" утверждают, что позиционные бои продолжаются северо-западнее Бахмута возле Берховки, Васюковки и Орехово-Васильевки.

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