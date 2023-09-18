ВСУ готовятся разминировать Черное море: стало известно, кто поможет Украине

Украина продолжает укреплять сотрудничество со странами-членами НАТО по вопросам разминирования акватории Черного моря. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Facebook-страница Военно-морских сил ВСУ.

Черное море. Фото из открытых источников

Как отметили в ВМС, международное сотрудничество по разминированию украинской акватории постоянно усиливается.

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В прошлом году Штаб тактической группы противоминных действий проходил курс планирования противоминных операций, что помогло подготовить личный состав для слаженного сотрудничества.

В ВМС рассказали, что все это проводилось в соответствии со стандартами НАТО, которые украинские Силы обороны стремятся овладеть в полном объеме и подчеркнули, что именно единые принципы станут залогом успешного выполнения общих задач, а также полностью обеспечат безопасность Украины от России в будущем.

"Поэтому, кроме теоретической части, важным этапом предшествовало изучение военнослужащими английского языка на уровне достаточном для понимания технической документации и возможности свободного общения с международными партнерами. Уже в 2023 году у наших моряков была возможность продемонстрировать усвоенные знания на практике", — говорится в сообщении.

Вместе с постоянной действующей противоминной группой НАТО Standing NATO Mine Countermeasures Group была спланирована учебная операция по разминированию условного кризисного района у северо-восточного побережья Шотландии. Штаб руководил противоминными силами, выполнявшими задачи.

В настоящее время украинские моряки продолжают обучение за рубежом и активно готовятся к тому времени, когда, в конце концов, угроза российского оккупационного флота будет обезврежена, и украинскую акваторию можно будет разминировать.

"А к тому времени важно добиться полной взаимосовместимости с нашими западными партнерами в соответствии со стандартами НАТО", — отметили в ВМС.

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