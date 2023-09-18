ВСУ готовятся разминировать Черное море: стало известно, кто поможет Украине

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Кравцев Сергей
Украина продолжает укреплять сотрудничество со странами-членами НАТО по вопросам разминирования акватории Черного моря. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Facebook-страница Военно-морских сил ВСУ.
Черное море. Фото из открытых источников
Как отметили в ВМС, международное сотрудничество по разминированию украинской акватории постоянно усиливается.
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В прошлом году Штаб тактической группы противоминных действий проходил курс планирования противоминных операций, что помогло подготовить личный состав для слаженного сотрудничества.
В ВМС рассказали, что все это проводилось в соответствии со стандартами НАТО, которые украинские Силы обороны стремятся овладеть в полном объеме и подчеркнули, что именно единые принципы станут залогом успешного выполнения общих задач, а также полностью обеспечат безопасность Украины от России в будущем.
Вместе с постоянной действующей противоминной группой НАТО Standing NATO Mine Countermeasures Group была спланирована учебная операция по разминированию условного кризисного района у северо-восточного побережья Шотландии. Штаб руководил противоминными силами, выполнявшими задачи.
В настоящее время украинские моряки продолжают обучение за рубежом и активно готовятся к тому времени, когда, в конце концов, угроза российского оккупационного флота будет обезврежена, и украинскую акваторию можно будет разминировать.
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