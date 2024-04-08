ВСУ готовятся к наступлению на Харьков: как строят линию обороны в 10 км от границы

Украинский президент Владимир Зеленский провел 8 апреля заседание Ставки верховного главнокомандующего, главный вопрос которой – защита Харькова от российских обстрелов.

В Харьковской области строят линии обороны (фото Bild)

При этом журналист из Германии заместитель главного редактора BILD Пауль Ронцгаймер посетил строительство новой оборонной линии ВСУ за 100 км от города. Он сообщил, что первая линия новых укреплений недалеко от Харькова возводится за 10 км от российской границы.

"Строители работают лопатами без спецтехники. Они рассказали, что находятся под постоянным российским огнем, в том числе авиабомбами".

"Я исхожу из того, что возможное наступление сначала будет идти через Краматорск. Если да, то путь российских войск в Харьков был бы открыт", — подчеркнул BILD Карло Масала, профессор Университета бундесвера в Мюнхене.

Масала утверждает, что когда нового наземного наступления не будет, цель Владимира Путина – обстрелы этого украинского города для подготовки к штурму.

"Сделать из него новый Мариуполь и заставить людей убегать. Харьков имеет для России высокую стратегическую и символическую ценность", — продолжил эксперт.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что казахстанцы призывают покинуть Харьков и Одессу . Посольство Республики Казахстан в Украине выпустило официальное заявление, адресованное своим гражданам, с рекомендацией рассмотреть возможность временно покинуть Одесскую и Харьковскую области.

Дипломатическое представительство Казахстана разместило сообщения в социальной сети Телеграмм. Там также рассказали, как лучше уехать из страны. В частности, рекомендуется выезжать через Польшу и Молдову для дальнейшего авиасообщения в Казахстан.

