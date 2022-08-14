ВСУ еще раз ударили по Антоновскому мосту в Херсоне: что известно

ВСУ снова ударили по Антоновскому мосту в Херсоне, в ночь на 14 августа. Выясняется информация, можно ли транспортировать через него технику. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на руководителя Объединенного координационного прес-сцентра Сил обороны Юга Украины Наталию Гуменюк во время телемарафона.

"Вновь нанесен удар по Антоновскому мосту, чтобы закрепить его статус окончательно как непроездной", — сообщила Гуменюк.

Чиновница отметила, что удары украинских защитников очень усложняют для захватчиков рф перевозку военной техники и боеприпасов. Однако она отметила, что это не означает, что переправы полностью повреждены. Следовательно, эту информацию выясняют специалисты.

"Мы видим и наблюдаем, как руководящий состав тех военных подразделений понемногу использует эти остатки транспортных путей для эвакуации на левый берег, чтобы чувствовать себя в безопасности", — сообщила Гуменюк.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что командиры российских кафиров бегут из Херсона в Мелитополь. После того, как ВСУ прицельно ударили по всем мостам в Херсонской области командиры кафиров начали бежать в Мелитополь. Партизанское движение Мелитополя уже готово встречать россиян. Такой информацией в эфире общенационального телемарафона сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров. В эфире марафона Федорова попросили прокомментировать заявление главы Николаевской ОВ Виталия Кима о том, что российские командиры начали перебираться из Херсона в Мелитополь. Мол, такое решение российское командование начало принимать после того, как ВСУ несколько недель подряд начали прицельно быть логистическими путями, и теперь подразделения рашистов на левом берегу остались без командиров. Мэр Мелитополя подтвердил информацию о том, что действительно сказанное Кимом есть правда, потому что в Мелитополе действительно начали фиксировать приезд из Херсона российских офицеров.