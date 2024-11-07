logo

BTC/USD

74866.60

ETH/USD

2814.25

LTC/USD

70.70

USD/UAH

41.65

EUR/UAH

45.15

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией ВСУ достали корабли РФ в Каспийском море: в США раскрыли подробности атаки
commentss НОВОСТИ Все новости

ВСУ достали корабли РФ в Каспийском море: в США раскрыли подробности атаки

ISW проанализировал удар украинских беспилотников по кораблям РФ в Каспийском море

сегодня, 08:42
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Как передает портал "Комментарии", американские эксперты Института изучения войны (ISW) в своем обновленном отчете предположили, какие российские ракетные корабли и корветы в Каспийской республике Дагестан могли повредить украинские беспилотники 6 ноября.

ВСУ достали корабли РФ в Каспийском море: в США раскрыли подробности атаки

Атака на корабли РФ в Каспийском море. Фото: из открытых источников

Аналитики ISW сообщают, 6 ноября украинские войска впервые нанесли удар по российской военно-морской базе в Каспийске в республике Дагестан, повредив несколько ракетных кораблей Каспийской флотилии России.

Отмечается, что украинские беспилотники нанесли удар по военно-морской базе, повредив фрегаты класса "Татарстан" и "Дагестан" и, возможно, несколько корветов класса "Буян", находившихся рядом.

Вместе с тем, говорится в отчете, глава республики Дагестан Сергей Меликов заявил 6 ноября, что российские войска сбили украинский беспилотник над Каспийском, не уточнив при этом, какие это имело последствия.

Спутниковые снимки, полученные 6 ноября, указывают на вероятное присутствие трех российских кораблей класса "Буян", двух кораблей класса "Буян-М", одного корабля класса "Тарантул", одного корабля класса "Гепард" и одного корабля класса "Каракурт", находившихся в день удара в порту Каспийска.

Хотя этих снимков, по мнению аналитиков, недостаточно для идентификации повреждений кораблей или военно-морских причалов.

"Снимки с привязкой к местности, опубликованные 6 ноября, показывают, что беспилотные летательные аппараты наносили удары по портовой инфраструктуре в Каспийске", – констатировал в Институте изучения войны.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Запорожской области ВСУ уничтожили колонну "каспийских морпехов.

Также издание "Комментарии" сообщало – дрон атаковал Чечню: под удар попал Российский университет спецназа.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости