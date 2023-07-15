В Запорожской области ВСУ уничтожили колонну "каспийских морпехов"

В результате удара ВСУ по вражеской колонне машин на Запорожском направлении, оккупанты понесли значительные потери в технике и живой силе. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на публикацию украинского журналиста Юрия Бутусова.

Украинские артиллеристы уничтожили вражескую колонну

"Ракетами GMLRS наши бойцы уничтожили колонну с буксированными гаубицами Д-30, которая принадлежала подразделениям Каспийских морпехов. В результате "урожай" из мертвых оккупантов собрали немалый", — отмечает журналист.

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Напомним, что ранее стало известно об изменении ВСУ тактики из-за значительных потерь в начале контрнаступления. Вместо активных наступательных действий сейчас ВСУ сосредоточились на изматывании российских сил с помощью артиллерии и ракет большой дальности, пишет NYT.

Собеседники издания утверждают, что в следующие недели "впечатляющий уровень потерь" в технике снизился примерно с 20% до 10%, что позволило сохранить больше войск и техники для большой наступательной операции, которая, по словам украинцев, еще ожидается.

Напомним, что противник воспользовался длительным временным промежутком, чтобы подготовить защитные позиции в Запорожской области – наиболее вероятном направлении украинского контрудара. Здесь построены три линии многокилометровых окопов, многочисленные минные поля, не позволяющие украинским бронированным колоннам дойти до окопов противника.

Между тем, украинский воин отмечен высшей наградой Франции. Орден Почетного Легиона – самая высокая награда во Франции, присуждаемая президентом страны за военные и гражданские заслуги.

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