Дрон атаковал Чечню: под удар попал Российский университет спецназа

Неизвестный дрон атаковал Российский университет спецназа в Гудермесе. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. Удар дрона пришелся по крыше, как утверждается, пустующего здания на территории университета. Начался пожар. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Пожар в чеченском университете. Фото: росСМИ

Жертв и пострадавших нет, сообщил Кадыров.

По его словам, деятельность Российского университета спецназа в Гудермесе после атаки БПЛА не приостановлена, все службы работают в штатном режиме.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Обстрел Харькова ночью: разбор завалов продолжается (ОБНОВЛЕНО)

В 2:51 Харьков подвергся авиационному обстрелу — попадание было зафиксировано в Основянском районе. Удар пришелся на частный сектор: два дома разрушены, а около 20 — получили различные степени повреждений. Об этом сообщил Харьковский городской голова Игорь Терехов.

По данным облпрокуратуры, ночью зафиксировано попадание по частному жилому сектору. Погибли четыре человека: двое мужчин 25 и 26 лет и две женщины 70 и 86 лет. Также двое мужчин подверглись острой реакции на стресс. Три дома разрушены полностью, еще более 20 – повреждены. Предварительно российская армия ударила по городу ФАБ-500 с УМПК.

Читайте также: В результате вечерних обстрелов Харькова пострадали девять человек: пять мужчин, среди них находившийся на дежурстве полицейский и четверо женщин. Среди пострадавших две работницы отделения областной больницы они получили ранения средней тяжести. По предварительным данным, удар по городу был нанесен ФАБ-500 из УМПК с н. п. строитель белгородской области рф. Удар пришелся по главной достопримечательности Харькова – зданию Госпрома.