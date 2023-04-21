ВСУ должны были покинуть Бахмут еще в январе: стало известно, о чем предупреждали США Украину

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Кравцев Сергей
Украина решила защищать Бахмут, несмотря на мрачные предупреждения США еще в январе, и спустя несколько месяцев после этого, украинские войска все еще удерживают западную окраину города в ходе самой продолжительной и смертоносной битвы за всю войну. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "The Washington Post".
Бахмут. Фото: из открытых источников
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Однако предупреждения США в основном остались без внимания. Киев решил удерживать Бахмут, утверждая, что это необходимо для поддержания национального морального духа и лишения России возможности похвастаться оккупацией каких-либо территорий.
Украина заявила, что затягивание боев в Бахмуте ослабило силы России, поскольку погибло много оккупантов, особенно из наемной группы "Вагнер".
"The Washington Post" также пообщался из одним из украинских командиров, курирующих борьбу за Бахмут, полковником Павлом Палицей – он заявил, что его официально не информировали об этих американских разведданных или рекомендациях о том, как действовать в Бахмуте.
Палица считает, что украинские военные смогли удерживать часть города на несколько месяцев дольше, чем прогнозировалось, благодаря сочетанию классической городской войны и передовой беспилотной разведки, включая глушение сигналов.
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