logo

BTC/USD

27990.15

ETH/USD

1911.80

LTC/USD

89.56

USD/UAH

37.95

EUR/UAH

41.65

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией ВСУ должны были покинуть Бахмут еще в январе: стало известно, о чем предупреждали США Украину
commentss НОВОСТИ Все новости

ВСУ должны были покинуть Бахмут еще в январе: стало известно, о чем предупреждали США Украину

Вашингтон не верил, что ВСУ смогут удерживать Бахмут так долго

сегодня, 10:42
Поделитесь публикацией:
Автор:

Кравцев Сергей

Украина решила защищать Бахмут, несмотря на мрачные предупреждения США еще в январе, и спустя несколько месяцев после этого, украинские войска все еще удерживают западную окраину города в ходе самой продолжительной и смертоносной битвы за всю войну. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "The Washington Post".

ВСУ должны были покинуть Бахмут еще в январе: стало известно, о чем предупреждали США Украину

Бахмут. Фото: из открытых источников

"Оценки США были мрачными уже в январе, согласно секретным документам американской разведки, утечку которых якобы допустил Джек Тейшейра. В оценке с грифом "совершенно секретно" предупреждалось, что "устойчивое" продвижение России с ноября "поставило под угрозу способность Украины удерживать город", и украинские силы, вероятно, "окажутся под угрозой окружения, если они не выведут войска в течение следующего месяца (Ред. – февраля)", – отмечает издание.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Однако предупреждения США в основном остались без внимания. Киев решил удерживать Бахмут, утверждая, что это необходимо для поддержания национального морального духа и лишения России возможности похвастаться оккупацией каких-либо территорий.

Украина заявила, что затягивание боев в Бахмуте ослабило силы России, поскольку погибло много оккупантов, особенно из наемной группы "Вагнер".  

"The Washington Post" также пообщался из одним из украинских командиров, курирующих борьбу за Бахмут, полковником Павлом Палицей – он заявил, что его официально не информировали об этих американских разведданных или рекомендациях о том, как действовать в Бахмуте.

Палица считает, что украинские военные смогли удерживать часть города на несколько месяцев дольше, чем прогнозировалось, благодаря сочетанию классической городской войны и передовой беспилотной разведки, включая глушение сигналов.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Верховной Раде дали ответ – будут ли продлевать военное положение.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.washingtonpost.com/world/2023/04/20/bakhmut-ukraine-war-leaked-documents/?fbclid=IwAR0AWEKyTer3Iokk2Ug74DpNEIhgd_hsv9Fl6QVasK0f7x5vNBN0vLE2CpE
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!