В ВР дали ответ – будут ли продлевать военное положение

Верховная Рада в начале мая должна снова продлить срок действия военного положения и общей мобилизации. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Facebook написал нардеп от фракции "Голос" Ярослав Железняк.

ВСУ. Фото из открытых источников

Парламентарий допускает, что военное положение и мобилизация будут продлены на 90 дней – с 19 мая и до середины августа.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Ярослав Железняк напомнил, что это будет уже седьмое голосование: до этого Рада принимала аналогичное решение 24 февраля, 15 марта, 21 апреля, 15 августа и 16 ноября 2022 года, и в этом году 7 февраля.

Напомним, что во время действия военного положения возможны запреты и ограничения на: передвижение (выезд за границу, проверка документов, комендантский час); право на тайну переписки и телефонных разговоров; право на свободу слова, деятельность СМИ, политических партий; проведение выборов и референдумов и т.д.

Читайте также на портале "Комментарии" — в четверг, 20 апреля, состоялся неанонсированный визит генсека НАТО Йенса Столтенберга в Украину. Это – первый его приезд в нашу страну с начала широкомасштабного российского вторжения. Президент Владимир Зеленский в ходе переговоров с главой Североатлантического Альянса поднял вопросы необходимости ускорения военной помощи Украине, а также гарантий безопасности нашей стране на пути в НАТО. В свою очередь, в Кремле заявили, что недопущение вступления Украины в НАТО по-прежнему остается одной из целей так называемой "спецоперации". Почему Столтенберг именно сейчас посетил Украину? Возможны ли какие-то кардинальные перемены в ходе российско-украинского войны после этого визита? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало — Зеленский рассказал, какое решение союзников украинцы просто не поймут.



