ВСУ добились больших успехов на юге: в США раскрыли подробности

16 августа украинские войска продолжили контрнаступательные действия как минимум на трех участках фронта и продвинулись в западной части Запорожской области и на границе Донецко-Запорожской области, в том числе освободили село Урожайное. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновлённом отчете американского Института изучения войны.

ВСУ. Фото: Минобороны в Facebook

Аналитики отмечают, украинские войска продолжали наступательные действия на бахмутском, бердянском (район границы Запорожско-Донецкой области) и мелитопольском (запад Запорожской области) направлениях.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Украинские сообщения об освобождении Урожайного согласуются с предыдущими заявлениями украинских официальных лиц об освобождении других населенных пунктов в этом районе и недавними сообщениями российских войск о том, что российские части в этом районе отводятся", — говорится в отчете.

Кроме того, аналитики отмечают, что украинские силы продвигались к северо-востоку от н. п. Роботино (10 км к югу от Орехова) в западной части Запорожской области и, "вероятно, добились больших успехов в прилегающих районах, учитывая непрерывную активность украинских сил в лесных массивах к северо-востоку от населенного пункта".

Как пишет ISW, это подтверждают и российские военкоры, утверждающие, что небольшие группы украинской пехоты при поддержке бронетехники продолжали наступление севернее и северо-восточнее Роботино, а также в направлении Вербового. Российские военкоры утверждали, что за северную часть Роботино в настоящее время ведутся бои и что украинская техника может более свободно передвигаться в этом районе из-за разминирования украинскими силами минных полей. Также, по их утверждениям недавние успехи украинской стороны позволяют украинским силам оказывать постоянное давление на российские силы в районах, где больше нет мин.

Также аналитики опровергают сообщения российских источников о том, что ВСУ задействовали в Запорожской области свои "основные резервы" для проведения контрнаступательных операций.



Читайте также на портале "Комментарии" — о чем говорит обстановка на фронте и среди союзников Украины – что может измениться.