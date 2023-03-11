ВСУ будут лучше сбивать не только ракеты, но и авиацию врага: Игнат раскрыл подробности

Комплекс Patriot, который уже находится на территории Украины, может сбивать не только баллистические ракеты, но и российскую авиацию на расстоянии до 150 км. Как передает издание "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Юрий Игнат. Фото: іmil in ua

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Patriot — это комплекс дальнего радиуса действия, а у Украины нет таких дальнобойных зенитных систем", — говорится в заявлении.

Игнат сообщил, что у Воздушных сил ВСУ есть комплекс "Бук-М1", имеющий дальность действия до 40 километров. С-300 работает на дальности до 70 км, а комплекс Patriot имеет дальность действия в 150 км. Такой же радиус действия имеет и SAMP/T, который Украина скоро должна получить от партнеров.

"Это поможет, прежде всего, сбивать не только баллистические ракеты, но и противостоять российской авиации на больших расстояниях", — добавил Игнат.

По его словам, РФ использует авиацию в прифронтовых зонах на севере и юге Украины. С нее наносят удары ракетами и баражующими управляемыми авиационными бомбами. Авиация подлетает на дистанцию 30-40, 50-60 километров к границам Украины и сбрасывает такие бомбы. Наличие комплексов Patriot или SAMP/T сможет отогнать вражеские самолеты от границ Украины.

Спикер Воздушных сил добавил, что речь идет об уничтожении самолетов на временно оккупированных территориях Украины. Эти комплексы планируют разместить так, чтобы они прикрывали критическую инфраструктуру Украины и позиции ВСУ.

Читайте также на портале "Комментарии" — в британской разведке рассказали, кто сегодня контролирует Бахмут и где проходит линия фронта.



