ВСУ будут ездить на мощных полноприводных "Мерседесах"

В правительстве ФРГ сообщили, что Вооруженным силам Украины уже передано 60 грузовиков Zetros. Их отправляют партиями по примерно 8 единицам, пишут "Комментарии" со ссылкой на "Авто24".



Украинским бойцам передали мощные грузовики Zetros

Грузовики производит концерн Daimler AG с 2008 года. Они используются для работы в условиях экстремального бездорожья. Есть версии эвакуатор, кран, мобильный генератор, самосвал, заправщик и т.д. Для военных делали бронированные версии – в частности, сухопутные войска Германии заказывали 110 бронированных версий Mercedes-Benz Zetros.

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Такая техника имеет большое значение для украинской армии, поскольку во время войны логистика играет немаловажную роль. Грузовики используются для транспортировки военной техники, боеприпасов, продовольствия и других нужд украинских военных.

Автомобили капотной компоновки, обеспечивает быстрый доступ к двигателю для его ремонта и лучшую устойчивость автомобиля. Все Mercedes-Benz Zetros имеют полный привод, колесную формулу 4х4 или 6х6. Дизельные двигатели могут являться мощностью 326 или 428 лошадиных сил. Также существуют версии с разной колесной базой. Модификация 4х4 имеет грузоподъемность 10 тонн, трехосная модель — более 16 тонн.





Напомним, "Комментарии" писали, что польза от 70-километрового окопа, который российская оккупационная армия вырыла в Запорожской области из-за страха перед контрнаступлением Вооруженных сил Украины, практически нулевая.



Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что американский генерал в отставке смоделировал возможный сценарий для ВСУ.

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