ВСУ более 20 раз ударили по районам сосредоточения врага: подробности от Генштаба

Украинские защитники продолжают бить врага на украинской земле всеми возможными способами. Так, авиация и наземные войска Сил обороны поразили 24 района сосредоточения врага, а также 5 его позиций ЗРК, пункты управления и другие объекты. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщается в официальной сводке Генштаба ВСУ в Facebook.

ВСУ. Фото: из открытых источников

Сообщается, что за прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 3 ракетных, 13 авиационных ударов и 68 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданской инфраструктуре городов Бахмут, Константиновка и Курахово Донецкой области; Никополь Днепропетровской области и Херсон. Есть пострадавшие, тяжелораненые и погибшие среди мирного населения.

Противник продолжает сосредотачивать усилия на ведении наступления на Бахмутском направлении.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка и Площанка Луганской области и Белогоровка, Соледар, Красная Гора, Выемка, Подгородное, Бахмут, Курдюмовка, Майорск, Северное, Водяное, Красногоровка, Веселое, Марьинка и Победа в Донецкой области.

На Северском и Слобожанском направлениях танковых, минометных и артиллерийских обстрелов подверглись районы населенных пунктов Каменская Слобода Черниговской области; Кустино, Майское и Павловка на Сумщине и Красное, Старица, Огирцево, Гатище, Волчанск, Устиновка и Фиголевка Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях под огневое поражение попали районы 20 населенных пунктов. Среди них — Ивановка, Купянск, Двуречная, Ольшана, Кисловка, Котляровка и Крохмальное на Харьковщине и Макеевка, Площанка и Диброва Луганской области.

Авиация Сил обороны в течение минувших суток нанесла 20 ударов по районам сосредоточения врага, а также 5 ударов по позициям его зенитно-ракетных комплексов.

За предыдущие сутки на восточном направлении подразделения зенитных ракетных войск Воздушных Сил ВСУ уничтожили российский штурмовик Су-25, ударный вертолет Ка-52 и БпЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10".

Воины ракетных войск и артиллерии Сил обороны осуществили огневое поражение 3 пунктов управления, 4 районов сосредоточения живой силы и военной техники и 2 складов боеприпасов врага.

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