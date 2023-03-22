Всем, кто работает на Россию, лучше уж покинуть Крым, - ГУР

В преддверии деоккупации украинской армией Крыма недавно жители полуострова на FM-станциях услышали обращение-предупреждение о том, что необходимо быть готовым к эвакуации. Это касается тех, кто работает на оккупационную так называемую "власть", представляет оккупантов, касается оккупационной "администрации", армии. Об этом в телеэфире сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) Андрей Юсов, пишут "Комментарии".



Спасти свои «шкуры» оккупанты и все их прихвостни могут лишь быстрым бегством

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Что за загадочные взрывы прогремели в украинском Крыму, временно оккупированном Россией известно и хорошо известно. Но мы можем констатировать – да, были взрывы. И ответственность за происходящее на временно оккупированных территориях несет именно оккупационная власть. И для того чтобы там был мир и порядок, полуостров необходимо деоккупировать и вернуть туда законную украинскую власть. Собственно, вернуть Крым в родную украинскую гавань, что обязательно и произойдет в ближайшее время. Поэтому всем работающим на Россию действительно в ближайшее время лучше покинуть территорию украинского Крыма”, — сказал он.

По информации представителя ГУР МОУ, на уровне российского руководства, командования, оккупационной администрации, оккупационного военного корпуса очень активно происходит процесс выезда с полуострова.

Продают недвижимость, переписывают недвижимость, вывозят семьи. Но другим – рядовому составу – говорят о том, что "не переживайте, все спокойно, все под контролем". Но это уже как мем "спецоперация, так называемая, идет по плану". Но со всем тем свои семьи вывозят и очень активно. И это повод задуматься всем остальным, кто связал свою судьбу с преступным путинским рашистским режимом. Крым лучше оставлять, пока такая возможность есть”, – рассказал Юсов.

В противном случае, Силы безопасности и обороны Украины, безусловно, уволят Крым и все причастные к преступлениям, военным преступлениям, актам геноцида, все виновные, преступники будут наказаны и привлечены к ответственности, отметил представитель ГУР МОУ.

Как писали "Комментарии", в целом для россиян в Крыму опасно. Все потому, что линия фронта все ближе. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из Крыма начали мигрировать наиболее дальновидные россияне. Однако этому процессу может препятствовать сам Кремль.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что Россия мобилизует спасателей и пожарных в Крыму, а Аксенов в это время объявляет четыре дополнительных выходных.

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