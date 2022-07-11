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Все в огне: нацгвардейцы показали, как наступали оккупанты на Луганщине (ВИДЕО)

В Рубежном нацгвардейцы держали оборону с начала марта по середину мая, в Северодонецке – с начала мая и по 24 июня

сегодня, 13:15
Автор:

Кравцев Сергей
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Как передает портал "Комментарии", пресс-центр Нацгвардии Украины представил новые кадры ожесточенных боев за города и села Луганской области, в частности, Рубежное и Северодонецк.

Все в огне: нацгвардейцы показали, как наступали оккупанты на Луганщине (ВИДЕО)

Северодонецк. Фото: из открытых источников

Видео передает всю картину того, что происходило на востоке Украины во время горячей фазы войны, когда российские войска наступали, пытаясь захватить Рубежное и Северодонецк, используя при этом тактику выжженной земли. Это видно из тех кадров, которые сделали сами нацгвардейцы во время боев.

Видео смонтировано из записей, которые предоставили военные. В Рубежном украинские защитники держали оборону с начала марта по середину мая, в Северодонецке – с начала мая и по 24 июня.

На видео видно, как горит гражданская инфраструктура, фактически враг полностью стер города с лица земли, не оставив в них ничего живого.

Нацгвардейцы задокументировали, как проходили уличные бои в горящих от обстрелов городах, ямы в нескольких метрах глубиной от прилетов авиационных бомб, и как иногда удавалось даже разогреть завтрак, когда долго не было возможности вернуться на базу. В тех боях враг потерял более 300 единиц бронированной техники, около 1000 орков убитыми и около 1500 ранеными в Рубежном и Северодонецке, которые украинские воины превратили в мясорубку для российского захватчика.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=SmhPhX2dTDw&t=173s
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