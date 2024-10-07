В каждой украинской бригаде, которая участвует в операции на территории Курской области, есть военные юристы. Их задача – следить за тем, чтобы действия украинских сил были законными. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Le Monde".

Бои в Курской области. Фото: из открытых источников

Издание приводит заявление командира 59 бригады по юридическим вопросам Александра Цехоцкого. Он говорит, что всегда имеет при себе справочник Минобороны, где описаны особенности применения норм международного гуманитарного права в ВСУ.

"В моей бригаде нас четверо, но в каждом батальоне также есть свои юристы. Если солдат нарушит правила, то будет проведено расследование и его будут судить", – говорит военный.

Журналисты отмечают, что опрашиваемые ими люди не сообщали об украинских преступлениях на территории Курщины. Один из военных рассказал, что они показывали местным жителям видео с военными преступлениями, которые российская захватническая армия совершала в Украине.

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко напомнил, что операция на Курщине находится под пристальным вниманием мира, а Украина держит курс на вступление в Европейский союз.

"Все в администрации президента и Министерстве обороны это осознают и постоянно настаивают на необходимости соблюдения Женевских конвенций. Иначе это слишком рискованно и повредит нашей репутации", — добавил он.

Глава организации "Центр гражданских свобод" Александра Матвийчук называет ситуацию на Курщине огромным вызовом, поскольку украинские военные несут ответственность за гражданских россиян, которые находятся на контролируемых ВСУ территориях.

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