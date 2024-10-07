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Все не так, как на остальных участках фронта в Украине: кого ВСУ привезли на Курщину

Le Monde пишет о том, что ВСУ привезли на Курщину много военных юристов

сегодня, 08:35
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Кравцев Сергей

В каждой украинской бригаде, которая участвует в операции на территории Курской области, есть военные юристы. Их задача – следить за тем, чтобы действия украинских сил были законными. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Le Monde".

Все не так, как на остальных участках фронта в Украине: кого ВСУ привезли на Курщину

Бои в Курской области. Фото: из открытых источников

Издание приводит заявление командира 59 бригады по юридическим вопросам Александра Цехоцкого. Он говорит, что всегда имеет при себе справочник Минобороны, где описаны особенности применения норм международного гуманитарного права в ВСУ.

"В моей бригаде нас четверо, но в каждом батальоне также есть свои юристы. Если солдат нарушит правила, то будет проведено расследование и его будут судить", – говорит военный.

Журналисты отмечают, что опрашиваемые ими люди не сообщали об украинских преступлениях на территории Курщины. Один из военных рассказал, что они показывали местным жителям видео с военными преступлениями, которые российская захватническая армия совершала в Украине.

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко напомнил, что операция на Курщине находится под пристальным вниманием мира, а Украина держит курс на вступление в Европейский союз.

"Все в администрации президента и Министерстве обороны это осознают и постоянно настаивают на необходимости соблюдения Женевских конвенций. Иначе это слишком рискованно и повредит нашей репутации", — добавил он.

Глава организации "Центр гражданских свобод" Александра Матвийчук называет ситуацию на Курщине огромным вызовом, поскольку украинские военные несут ответственность за гражданских россиян, которые находятся на контролируемых ВСУ территориях.

Читайте также на портале "Комментарии" — в течение двух месяцев боев в Курской области военные потери Украины и России продолжают расти. Канадский OSINT-аналитик Naalsio подсчитал потери военной техники обеих сторон, сообщая о некотором превосходстве российских военных.




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