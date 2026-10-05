Все хуже, чем говорят: что на самом деле РФ может сделать с мостами в Киеве

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Кречмаровская Наталия
Россия начала атаковать мосты в Киеве, известно о прилетах по меньшей мере по двум — Южному и Северному. Цель врага, как объясняют эксперты, – разорвать сообщение между правым и левым берегами Киева.
Обстрелы Киева. Фото портал "Комментарии"
Военный эксперт Роман Свитан объяснил, что РФ может достичь поставленных целей. К примеру, по его словам, если российские войска забрасывают мосты баллистикой.
По словам эксперта, это касается не только Киева, но и других населенных пунктов, где есть мосты и не только через Днепр. Свитан отметил, что власти на местах нужно было давно готовить параллельную систему переправки на другой берег. По его словам, понтонную переправу на большой реке поставить сложно, а паромное сообщение вполне возможно. К тому же отметил, что два берега города могут функционировать отдельно — медицина, склады, энергетика, когенерация. Это, уточнил эксперт, можно было сделать за полгода, сколько предупреждали о такой угрозе.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что почему Украина не бьет по Керченскому мосту в ответ на атаки по киевским мостам.