Все хуже, чем говорят: что на самом деле РФ может сделать с мостами в Киеве

Россия начала атаковать мосты в Киеве, известно о прилетах по меньшей мере по двум — Южному и Северному. Цель врага, как объясняют эксперты, – разорвать сообщение между правым и левым берегами Киева.

Обстрелы Киева. Фото портал "Комментарии"

Военный эксперт Роман Свитан объяснил, что РФ может достичь поставленных целей. К примеру, по его словам, если российские войска забрасывают мосты баллистикой.

"Баллистика будет заходить, мосты просто будут даже не разрушены, будут просто перекрыты. Вот они могут взять 24/7 постоянно под обстрелы, допустим, мостов, и будут просто мосты перекрыты нашей властью. И власть правильно сделает, что будет перекрывать, потому что развернуться на мосту невозможно. Это ловушка", — пояснил Свитан.

По словам эксперта, это касается не только Киева, но и других населенных пунктов, где есть мосты и не только через Днепр. Свитан отметил, что власти на местах нужно было давно готовить параллельную систему переправки на другой берег. По его словам, понтонную переправу на большой реке поставить сложно, а паромное сообщение вполне возможно. К тому же отметил, что два берега города могут функционировать отдельно — медицина, склады, энергетика, когенерация. Это, уточнил эксперт, можно было сделать за полгода, сколько предупреждали о такой угрозе.

""То есть надо, особенно тем населенным пунктам, которые в районе вещь, все эти вопросы решить на зимний период. А дальше посмотрим, что у россиян будет. Особенно, когда начнут сходить реки, особенно сибирские. Там чуть ли не покажется, там такой будет фейерверк. Там этим мостам до днепровских далеко. Нужно поставить задачу Малюку, и он там им такую ​​зиму устроит…”, — подытожил эксперт.…”, — подытожил эксперт.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что почему Украина не бьет по Керченскому мосту в ответ на атаки по киевским мостам.