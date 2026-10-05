Все гірше, ніж говорять: що насправді РФ може зробити з мостами в Києві

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Кречмаровская Наталия
Росія почала атакувати мости у Києві, відомо про “прильоти” щонайменше по двох — Південному та Північному. Мета ворога, як пояснюють експерти, — розірвати сполучення між правим та лівим берегами Києва.
Обстріли Києва. Фото портал "Коментарі"
Військовий експерт Роман Світан пояснив, що РФ може досягти поставленої мети. Приміром, за його словами якщо російські війська закидають мости балістикою.
За словами експерта, це стосується не тільки Києва, а й інших населених пунктів де є мости і не тільки через Дніпро. Світан зауважив, що владі на місцях потрібно було давно готувати паралельну систему переправки на інший берег. За його словами, понтонну переправу на великій річці поставити складно, а поромне сполучення — цілком можливо. До того ж, зазначив, що два береги міста можуть функціонувати окремо — медицина, склади, енергетика, когенерація. Це, уточнив експерт, можна було зробити за пів року, скільки попереджали про таку загрозу.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що чому Україна не б’є по Керченському мосту у відповідь на атаки по київських мостах.