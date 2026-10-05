Все гірше, ніж говорять: що насправді РФ може зробити з мостами в Києві

Росія почала атакувати мости у Києві, відомо про “прильоти” щонайменше по двох — Південному та Північному. Мета ворога, як пояснюють експерти, — розірвати сполучення між правим та лівим берегами Києва.

Обстріли Києва. Фото портал "Коментарі"

Військовий експерт Роман Світан пояснив, що РФ може досягти поставленої мети. Приміром, за його словами якщо російські війська закидають мости балістикою.

"Балістика заходитиме, мости просто будуть навіть не зруйновані, будуть просто перекриті. Ось вони можуть взяти 24/7 постійно під обстріли, припустимо, мостів, і будуть просто мости перекриті нашою владою. І влада правильно зробить, що буде перекривати, тому що розвернутися на мосту неможливо. Це пастка", — пояснив Світан.

За словами експерта, це стосується не тільки Києва, а й інших населених пунктів де є мости і не тільки через Дніпро. Світан зауважив, що владі на місцях потрібно було давно готувати паралельну систему переправки на інший берег. За його словами, понтонну переправу на великій річці поставити складно, а поромне сполучення — цілком можливо. До того ж, зазначив, що два береги міста можуть функціонувати окремо — медицина, склади, енергетика, когенерація. Це, уточнив експерт, можна було зробити за пів року, скільки попереджали про таку загрозу.

"Тобто треба, особливо тим населеним пунктам, які в районі річок, всі ці питання вирішити на зимовий період. А далі подивимося, що у росіян буде. Особливо, коли почнуть сходити річки, особливо сибірські. Там мало не здасться, там такий буде феєрверк. Там цим мостам до дніпровських далеко. Потрібно поставити завдання Малюку, і він там їм таку зиму влаштує…”, — підсумував експерт.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що чому Україна не б’є по Керченському мосту у відповідь на атаки по київських мостах.