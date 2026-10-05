Росія атакує мости через Дніпро у Києві, однак дзеркальної відповіді по Керченському мосту поки немає. Хоча Україна атакувала конструкцію уже тричі під час повномасштабної війни. Варто зазначити, що раніше українська влада заявляла, що Керченський міст потрібно знести, адже це незаконна конструкція. Чому Україна не б’є по Керченському мосту після ворожих атак на мости у столиці, пояснив штучний інтелект.

Кримський міст. Фото портал "Коментарі"

Чат-бот ChatGPT вважає, що війна не працює за принципом “вони вдарили по мосту — ми маємо вдарити по їхньому мосту”. Керченський міст є складною ціллю, його захист посилено, а для серйозного виведення об’єкта з ладу потрібні значні ресурси.

За оцінкою чат-бота, українські удари по Криму вже можуть бути частиною ширшої роботи проти російської логістики — ППО, залізничних та автомобільних маршрутів. При цьому навіть знищення мосту не перекриє всі шляхи до Криму, оскільки залишається сухопутний коридор.

Тому відсутність удару ChatGPT не називає бездіяльністю. Логіка може полягати у системному виснаженні російської логістики, а не в одному символічному ударі. Якщо з’явиться можливість пошкодити міст так, щоб це дало реальний військовий результат, ситуація може змінитися.

Чат-бот Grok також пояснює відсутність атаки військовою доцільністю. За його версією, Україна має власні програми та пріоритети Сил оборони, тому не обов’язково відповідати на кожен удар дзеркально.

Чат-бот вважає, що ефективніше бити по російській військовій логістиці — коридорах постачання, хабах із дронами та зброєю, нафтопереробці. Сам Керченський міст, на думку Grok, уже не має колишнього стратегічного значення. Основні військові вантажі росіяни, за цією оцінкою, перевозять суходолом через окупований південь.

Крім того, міст сильно захищений ППО, а удар потребує значних ресурсів і не гарантує тривалого результату. Коли атака стане вигідною для воєнної мети, Україна може її здійснити. Але не просто тому, що Росія б’є по київських мостах.

Чат-бот DeepSeek дає найбільш відмінне пояснення. Чат-бот нагадує, що Україна вже тричі атакувала Керченський міст — у 2022, 2023 роках і в червні 2025-го. За наведеною ним оцінкою, після цих ударів міст перестав бути повноцінною військовою артерією.

Ключовим DeepSeek називає твердження Роберта "Мадяра" Бровді про те, що Україна навмисно не чіпає міст. Логіка, за версією чат-бота, полягає в тому, щоб росіяни продовжували витрачати ресурси на перевезення через нього, поки українські сили паралельно б’ють по танкерах, НПЗ та наземних маршрутах постачання.

DeepSeek також посилається на заяву Володимира Зеленського про власні програми та операції Сил оборони. Якщо міст не виконує ключової військової функції, він може не бути пріоритетною ціллю. Водночас ситуація може змінитися, якщо Росія знову почне активно возити ним зброю.

Усі відповіді сходяться в головному: Україна не зобов’язана відповідати на удари по київських мостах симетрично. Керченський міст потребує значних ресурсів, добре захищений, а його знищення не перекриє всі шляхи до Криму.

Різниця — у поясненні. ChatGPT робить акцент на системному виснаженні логістики, Grok — на виборі найбільш вигідних військових цілей, а DeepSeek допускає, що міст можуть навмисно не знищувати, оскільки він може залишатися своєрідною “пасткою” для російської логістики. У всіх трьох версіях ключове — доцільність, а не помста.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що буде з Києвом після масштабни ударів по мостах.