"Все большее окружение": россияне перерезали железную дорогу, ведущую к Авдеевке (КАРТЫ)

Российские военные подразделения перерезали железнодорожный путь, ведущий в город Авдеевка с севера. Этот маневр приблизил их к населенному пункту Степное и дороги, по которой военным ВСУ передают подкрепление. Российский маневр здесь похож на тот, который они применяли во время боев за Бахмут, но с определенными отличиями. Об этом сообщает "Фокус" со ссылкой на немецкое агентство Bild .

Бои за Авдеевку (фото из открытых источников)

Отмечают, что российские вооруженные силы оккупировали город Бахмут аж 11 месяцев, при этом имеют большие потери, примерно от 10 до 20 тысяч военных, это в среднем говорит о 60 погибших окупантов каждый день.

В публикации говорится, что солдаты российских военных подразделений перерезали железнодорожные ветки на северном фланге города, рядом с селом Степное. Журналисты публикуют карту, где замечена красная линия боев, проходящая всего за 500 метров от восточных границ Степного.

Публицисты Bild отмечают разную тактику, которую применяют российские и украинские военные. Да, россияне атакуют с помощью пехоты, тогда как у военных ВСУ есть возможности использовать боевые машины Bradley и танки. Выбранная тактика позволила захватчикам достичь села Степное, что "переходит под контроль России все больше". Но украинское командование должно решить проблему с поставками необходимого продовольствия для четырех тысяч человек, это – 3 тысячи воинов и 1 тысяча гражданских граждан.

Российские пехотинцы продолжают двигаться вперед, несмотря на минные поля и обстрел артиллерии ВСУ, информирует медиа. Каждый день под Авдеевкой РФ теряет от 100 до 200 солдат, их называют "пушечным мясом". При этом уже почти 3 тысячи российских военных погибли (начало штурмов — с 10 октября 2023 года), и уничтожено примерно 200 БТР и бронемашин.

"Россияне продолжают наступать и все больше окружают Авдеевку", — утверждает Bild и отмечает, что командование Генерального штаба ВСУ не намерено терять человеческие жизни, как это делают россияне.

"Кремль использует своих солдат как пушечное мясо, теряя от 100 до 200 человек в день – это пошлина, которую Украина не может и не хочет платить", — заключают журналисты немецкого медиа.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что РФ пытается "посадить" Украину за стол переговоров



