Время «X» пришло: что значит заявление Зеленского – как среагирует мир на новые зверства Путина

Во время своего вечернего обращения 25 июня президент Украины Владимир Зеленский анонсировал выступления на саммите лидеров G7 ("Большая семерка"), который состоится 26-28 июня в замке Эльмау в Баварии (Германия), и саммите НАТО (пройдет 28-30 июня в испанском Мадриде). По мнению Зеленского, участившиеся массированные ракетные удары по Украине со стороны РФ – отличный аргумент, что санкционных пакетов против страны-агрессора недостаточно, а вооруженной помощи нам нужно больше. Какие ожидания от двух этих глобальных саммитов? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Российский флаг. Фото: из открытых источников

На саммитах G7 и НАТО будут говорить о санкциях против России, об оружии для Украины, о послевоенном восстановлении нашей страны

Эксперт-международник Антон Кучухидзе акцентирует, что президент Зеленский последовательно отстаивает усиление санкций против РФ и увеличение поставок оружия Украины.

"Потому что это два фактора, от которых будет зависеть скорость получения нашей страной победы на поле боя, – поясняет эксперт. – Соответственно, постоянно звучат призывы к ЕС ввести седьмой пакет санкций. Прием не только по нефтяному и газовому эмбарго, но и по сх-экспорту. Эти санкции важны потому что Россия продолжает зарабатывать сотни млрд долларов на экспорте нефти и газа. И если мы хотим видеть реальный урон экономике страны-агрессора, то надо останавливать энергетический экспорты со стороны РФ. Оружие – понятно дело. Чем больше мы его получим, тем лучше. Поэтому Украина будет последовательно отстаивать эту позицию. В том числе на саммитах G7 и НАТО. Думаю, что и там, и там, будут говорить о санкциях против России, об оружии для Украины, о послевоенном восстановлении нашей страны. И тут нам в помощь – полученный статус кандидата в ЕС, открывающий колоссальные финансовые возможности".

По мнению Антона Кучухидзе, на саммитах будут обсуждать и продовольственный кризис, искусственно созданный Россией, заблокировавшей экспорт украинского зерна.

"Что касается НАТО, то буквально вчера замруководителя Офиса президента Игорь Жовква подчеркнул, что Украина не педалирует тему членства в Североатлантическом альянсе. Понимая, что на данном этапе это невозможно. В том числе из-за позиции ряда членов НАТО. Именно поэтому мы не так торпедируем данное направление, как касательно продвижения в Евросоюз. При этом, Украина активно работает по расширению военно-технического сотрудничества с НАТО, в том числе – в ракурсе получения нами необходимых видов вооружения. Думаю, именно об этом будет говорить президент Украины, которого пригласили выступить на саммитах "Большой семерки" и НАТО, – рассуждает эксперт. – Также важно, что на саммите Альянса будет приниматься новая стратегия безопасности, где с большой долей вероятности пропишут, что РФ является угрозой для НАТО. Соответственно, будет пересмотрена политика Альянса касательно данной страны. Всё это в интересах Украины, так как расширяет на реальном военно-техническом уровне наш круг союзников".

Речь не о том, что весь мир должен спасти "неньку-Украину". Мир, прежде всего, должен спасти сам себя

Политолог, эксперт аналитического портала "Слово и Дело" Валентин Гладких, рассуждает так:

"Приоритетом для Украины является необходимость дать отпор российской агрессии. И не менее очевидно то, что для решения этой проблемы мы нуждаемся в поддержке со стороны цивилизованного мира – политической, дипломатической, финансовой, военно-технической и т.д. Учитывая это, нет ничего удивительного в том, что президент Украины Владимир Зеленский пытается использовать все возможные аргументы для того, чтобы убедить мировых лидеров не только в необходимости такой помощи (в этом, наконец, есть определенный консенсус), но и ускорение и увеличение ее, прежде всего – военно-технической. Аргументируя необходимость оказания нашему государству помощи, в том числе и вооружения, Зеленский говорит не столько о достижении Украиной каких-то военно-политических целей, сколько о необходимости решения глобальных проблем безопасности и экономических, а также гуманитарных".

То есть, продолжает аналитик, речь не о том, что весь мир должен спасти "неньку-Украину". Мир, прежде всего, должен спасти сам себя. А для этого, нравится это кому-то или нет, но придется поддерживать Украину, которая защищается от немотивированной агрессии со стороны России.

"И чем быстрее будет положен конец этой агрессии, что возможно только в случае осознания военно-политическим руководством РФ невозможности достичь своих целей военным путем, тем быстрее и эффективнее можно будет решить те проблемы, которые повлекла за собой война России против Украины", – подчеркивает Валентин Гладких.

Учитывая это, он практически уверен в том, что выступления Зеленского на саммитах НАТО и "Большой семерки" будут иметь вполне практические и обозримые результаты как в части усиления санкционного давления на страну-агрессора (которая уже признана отдельными странами "государством-террористом"), так и в части увеличения и ускорения военно-технической помощи (в частности – предоставление Украине вооружений).

"Думаю, массированные ракетные удары нанесенные россиянами по гражданским объектам за последние два дня также будут приняты во внимание и учтены главами "Большой семерки" и НАТО", – резюмирует политолог.

Наиболее интересно, какой статус страны НАТО определят для РФ и КНР

По словам политэксперта Богдана Бондаренко, уже появлялась информация, что во время саммита "Большой семерки" будут обговаривать дополнительные санкционные меры против РФ. В частности, речь идет о запрете на импорт золота из России.

"Что касается саммита НАТО, то там наиболее актуальная тема – стратегия развития Альянса на ближайшие десять лет, – считает эксперт. – И тут наиболее интересно, какой статус страны НАТО определят для РФ и КНР. Часть стран Альянса называет наибольшей угрозой Россию, часть – Китай".

И, конечно, отмечает Богдан Бондаренко, надеемся, что будет обговариваться увеличение помощи Украине. Особенно на фоне усилившихся ракетных обстрелов со стороны россиян.

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