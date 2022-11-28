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Время «табу» на поставки вооружения вышло: у Зеленского эмоционально обратились к Западу

Безнаказанность России порождает произвол, уверен советник главы Офиса президента Михаил Подоляк

сегодня, 13:35
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Автор:

Кравцев Сергей

Союзники Украины на Западе сейчас должны отказываться от "табу" на поставки современных вооружений. Как передает издание "Комментарии", такое мнение у себя в Twitter высказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Время «табу» на поставки вооружения вышло: у Зеленского эмоционально обратились к Западу

Офис президента. Фото: Украинская правда

"Patriot? Leopard? Каждая атака со стороны РФ на критическую инфраструктуру, которая оставляет миллионы украинцев без света и воды, должна снимать "табу" на поставку современных видов вооружений от союзников. Безнаказанность порождает произвол. Агрессор должен чувствовать цену каждого следующего шага", – написал советник главы Офиса президента.

Стоит напомнить, президент Украины Владимир Зеленский считает, что эта неделя может быть сложной, потому что россияне готовят новые удары по объектам критически важной инфраструктуры Украины. Так во время своего обращения к украинцам Владимир Зеленский, среди прочего, сконцентрировался на стойкости украинцев – как на фронте, так и в тылу. И предупредил, что российские террористы готовят новые ракетные удары. Как с начала откровенного ракетного террора со стороны РФ, который длится уже более полутора месяцев, себя проявили Украина и мир? Что не так с поставками нам более современных систем вооружений? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.                                                                                                                     

Читайте также на портале "Комментарии" — грузовые самолеты РФ начали активно летать в Китай: неужели Пекин решился помогать Путину в войне. Эксперты детально разобрали ситуацию во время эксклюзивного интервью нашему изданию.




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Источник: https://twitter.com/Podolyak_M/status/1597150137125859329?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Etweet%7Ctwtr%5Etrue
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