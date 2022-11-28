Ракетный террор РФ: как справляется Украина – почему Запад так и не предоставил необходимое вооружение

Во время вечернего обращения 27 ноября президент Владимир Зеленский, среди прочего, сконцентрировался на стойкости украинцев – как на фронте, так и в тылу. И предупредил, что российские террористы готовят новые ракетные удары. Как с начала откровенного ракетного террора со стороны РФ, который длится уже более полутора месяцев, себя проявили Украина и мир? Что не так с поставками нам более современных систем вооружений? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

ПВО. Фото: из открытых источников

Поступи тот же коллективный Запад сразу правильно, не было бы такого количества жертв в Украине

Главный экономист, руководитель по экономическим реформам Офиса простых решений и результатов Ярослав Романчук рассуждает так:

"Украинцы, безусловно, – герои. Нация героев. Страна, которая доказала, что может сопротивляться не только военному геноциду, не только психологически преодолевать страшные трагедии, которые произошли в Буче, Мариуполе, других городах, но также – энергетической, тепловой геноцид. Когда, по сути дела, миллионов украинцев лишают доступа к базовым услугам".

В это время, продолжает эксперт, нужно принимать экстренные меры, чтобы восстановить все необходимые службы. Формировать четкие позиции нашим зарубежным партнерами, у которых есть и трансформаторы, и опыт восстановления энергетических сетей.

"Определенная работу тут ведется, но нужна более четкая координация. Прежде всего – штаб по экономике военного времени, которого, к сожалению, до сих пор нет. Это серьезная структурная ошибка, которую государство не исправило до сих пор, – считает Ярослав Романчук. – Такой штаб следовало создавать еще в феврале-марте. Теперь пожинаем плоды… Если бы такой штаб был, он бы мог предвосхищать те или иные шаги агрессора, готовится к ним, сокращая, минимизируя потери страны от тех же ракетных ударов по критическим объектам, включая энергетические".

Что касается реакции мира, то эксперт признался, что у него порой даже не хватает слов, чтобы давать оценки такой беззубости, инертности того же Запада касательно этой войны.

"Вместо того, чтобы давать то, что реально нужно Украине для скорейшей победы (новейшие системы ПВО/ПРО, самолеты, наступательное вооружение, максимально дальнобойную артиллерию), создавая значительный перевес во всех необходимых компонентах, это предоставляется буквально "по щепотке", с проволочками и оговорками. Поступи тот же коллективный Запад сразу правильно, предоставь он сразу всё, что нужно для отражения российской агрессии, для деоккупации украинских территорий, не было бы такого количества жертв в Украине. И сам Запад не нес бы сотен миллиардов долларов издержек, – уверен Ярослав Романчук. – Это простой экономический расчет, которые западные элиты, почему-то, не могут сделать. Сокращение сроков проведения войны на шесть месяцев дает колоссальные выгоды в виде снижения цен на энергоресурсы, на продовольствие, дивидендов в виде новой (действенной!) системы безопасности и новой архитектуры мироустройства. Это всё стало бы возможно, если бы Украине помогли так мощно, как могли бы… А Россию обложили санкциям, как могли бы".

А на деле, с сожалением отмечает экономист, мы продолжаем выпрашивать вооружение, самолеты нам так и не дают, некоторые системы ПВО и ПРО – тоже. С танками – проблемы. Россию признали страной-спонсором терроризма, но не могут изгнать из Совбеза ООН.

"Огромное количество вопросов к эффективности таких организаций как Красный Крест, МАГАТЭ. Глава последней – Гросси – дал возмутительное интервью, в котором, говоря о потенциальной ядерной угрозе, фактически обвиняет в ней "две стороны". Открыто скажи – Россия шантажирует ядерным оружием, ядерной катастрофой весь мир! Какие "две стороны конфликта"? До какого уровня аморальности можно еще дойти? Я понимаю, что Зеленскому и ребятам вокруг него – очень сложно. Вместо однозначной и массированной поддержки мы видим со стороны "зарубежных партнеров" словесную, дипломатическую эквилибристику, которая точно не является адекватной реакций на те злодеяния, те военные преступления, тот геноцид, которые рашисты творят в Украине. Надо бить во все колокола, использовать любых спикеров, блогеров, активистов на Западе, включая выходящих за рамки политики, но имеющих миллионы подписчиков, чтобы снова и снова доносить до западной аудитории: "Если хотите скорее снова жить стабильно-сытно-спокойно – помогите Украине быстрее победить Россию! Дайте Украине больше оружия, дайте РФ – больше санкций!" Удивительно, что экономисты МВФ, Всемирного банка не могут убедительно доказать такую простую истину. Ладно, вы не цените, к сожалению, жизни украинцев. Но подумайте тогда через деньги – может так дойдет! Отсутствие системного взгляда на происходящее со стороны Запада меня неимоверно возмущает", – признался Ярослав Романчук.

Запад не дает нам больше вооружения, потому что его не устраивает ситуация внутри Украины

Основатель "Студии Здравого Смысла", предприниматель, общественный деятель Павел Себастьянович констатирует, что на трёх фронтах пока – без перемен.

"Если говорить о военном фронте, то основная проблема там – недостаточное количество вооружений, техники, средств индивидуальной защиты. Встает рациональный вопрос – почему Запад нам не предоставляет вооружений в таком количестве, чтобы мы могли вытеснить врага со своей территории, заставить Россию прекратить агрессию? Интернет пестрит картинками законсервированного американского вооружения, которое могло бы решить исход войны, но нам оно недоступно. Чего выжидает Запад? Возможно, что Украина из самого бедного и коррумпированного государства Европы начнет превращаться в страну либеральной демократии. Западу нужно в этом регионе государство-плацдарм, государство-партнер с предсказуемыми правилами игры, с возможность инвестировать. Но Украина не совершает даже малейших шажочков в этом направлении. Запад ожидает, что Украина начнет производить своё вооружение на частных предприятиях, но видит, что производство дронов финансируют волонтеры. И Западу это непонятно", – считает эксперт.

Серьезные проблемы, по его словам, и на экономическом фронте.

"Если почитать Телеграмм-канал главы налогового комитета Гетманцева или Фейсбук министра экономики Свириденко, то можно подумать, что мы давно живём в правовом государстве со свободной экономикой, которая завалена западными инвестициями, дешевыми кредитами. Но реальность показывает печальную статистику, – отмечает Павел Себастьянович. – Сегодня заблокирована работа 50% всех предприятий плательщиков НДС. А точного количества оставшихся в живых после такой "ковровой блокировки" никто не знает. Налоговая на такие запросы ответа не дает. Количество инспекторов превышает количество плательщиков НДС, суды завалены исками, налоговая служба отказывается выполнять решения судов. Полный правовой беспредел. И Запад всё это видит. Предпринимательство всегда поддерживается правительствами развитых стран А в Украине предпринимательство объявлено классовым врагом, с которым идёт война на уничтожение".

По словам эксперта, несмотря на войну, никуда не делся и коррупционный фронт, демонстрирующий столь же удивительную стойкость, как Украина, отражая российскую агрессию.

"Канал Бигус-инфо выпустил несколько передач о новых назначениях на ключевые посты государства – в СБУ, прокуратуру, набсоветы НБУ и национализированных предприятий. Всё без изменений, везде расставляются "свои". Практически никаких громких расследований, никаких громких дел не ведётся, – акцентирует Павел Себастьянович. – Кричащая коррупция в налоговой службе с исчезновением сотен миллиардов грн налога на добавленную стоимость никого не интересует. Противоправная конфискация миллиардов грн со счетов плательщиков НДС никого не интересует. Судебная реформа застопорилась, о чем мы пишем уже несколько лет. Так, возможно, в том числе потому Запад не даёт нам больше вооружения?".

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