Время пришло: Шойгу собирает белорусских военных - будут составлять план

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
В среду 2 ноября под руководством министра обороны РФ Сергея Шойгу пройдет заседание совместной коллегии военных ведомств Белоруссии и России. Как передает издание "Комментарии", об этом пишет российский "Интерфакс", который приводит сообщение российского военного ведомства.
Сергей Шойгу. Фото: из открытых источников
Коллегию проведут с помощью видеоконференцсвязи. Сообщается, что одной из важнейших тем обсуждения станет взаимодействие органов военного управления вооруженных сил Беларуси и России по противодействию "попыткам фальсификации истории".
Стоит отметить, что после объявления в России мобилизации, в Беларусь на учения начали прибывать сотни мобилизованных россиян. Также еще раньше Россия начала перебрасывать в Беларусь тяжелую военную технику. Официально сообщается, что две страны якобы проводят военные учения и обеспечивают надежность обороны границы с Украиной и с Польшей.
Читайте также на портале "Комментарии" — Дмитрий Медведев пригрозил Украине ядерным ударом и впервые признал, что РФ может распасться, если Кремль проиграет в войне.
Также издание "Комментарии" сообщало – к чему готовится Россия, продолжая разговоры о "грязной бомбе" – способен ли Запад на превентивный удар, чтобы усмирить агрессора. Эксперты детально разобрались в ситуации.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости