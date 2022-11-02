Время пришло: Шойгу собирает белорусских военных - будут составлять план

В среду 2 ноября под руководством министра обороны РФ Сергея Шойгу пройдет заседание совместной коллегии военных ведомств Белоруссии и России. Как передает издание "Комментарии", об этом пишет российский "Интерфакс", который приводит сообщение российского военного ведомства.

Сергей Шойгу. Фото: из открытых источников

Коллегию проведут с помощью видеоконференцсвязи. Сообщается, что одной из важнейших тем обсуждения станет взаимодействие органов военного управления вооруженных сил Беларуси и России по противодействию "попыткам фальсификации истории".

"На заседании планируют обсудить вопрос о ходе реализации плана совместных мероприятий министерств обороны Республики Беларусь и Российской Федерации по обеспечению военной безопасности Союзного государства на 2022-2024 годы", — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что после объявления в России мобилизации, в Беларусь на учения начали прибывать сотни мобилизованных россиян. Также еще раньше Россия начала перебрасывать в Беларусь тяжелую военную технику. Официально сообщается, что две страны якобы проводят военные учения и обеспечивают надежность обороны границы с Украиной и с Польшей.

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