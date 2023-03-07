Время приближается: как ВСУ будут освобождать Крым – почему высадки десанта не будет

Сегодня в центре внимания бахмутское направление, битва за Донбасс, где оккупанты сосредоточили все свои основные войска. Тем не менее, отбивая атаки врага, украинское командование не перестает повторять, что совсем близко то время, когда флаг Украины снова будет поднят над украинским Крымом и Севастополем. Когда и как это реально может произойти и, что этому должно предшествовать? Издание "Комментарии" собрало мнения экспертов на этот счет.

Освобождение Крыма. Фото: из открытых источников

Крым будут освобождать по тому же сценарию, что и остров Змеиный

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко в интервью ТСН заявил, что не стоит фантазировать о возвращении Крыма, как о каком-то голливудском кино, где все красочно, где происходит высадка десанта на территорию полуострова. Эксперт считает, что такой сценарий однозначно привел бы к большим потерям, как среди военных, так и в технике.

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При этом Коваленко напомнил, что на вооружении у российских захватчиков в Крыму находятся дорогостоящие противокорабельные ракетные комплексы "Бастион". Поэтому вариант с десантированием нужно сразу отбрасывать.

Эксперт прогнозирует, что Крым будут освобождать по тому же сценарию, что и остров Змеиный. Сначала будет уничтожена логистика между полуостровом и материковой Россией. Впоследствии ВСУ возьмут под полный контроль северо-восточную часть Черного моря и Азовского моря.

"Такие возможности у нас есть как с использованием противокорабельных ракетных комплексов, так и непосредственно надводных дронов. Мы давно не слышали ничего о надводных дронах, которые в свое время наделали шума в бухте Севастополя. Почему не слышали? Не потому ли, что сейчас происходит процесс накопления этих дронов для того, чтобы, когда это будет необходимо, они были использованы?", – добавил Коваленко.

Он добавил, прежде, чем ВСУ зайдет на полуостров, там не должно остаться ни одной боеспособной группы войск россиян.

Контрнаступление на южном направлении продлится 3 – 4 недели

В свою очередь военный эксперт Владислав Селезнев советует не опережать события и прежде, чем говорить об освобождении Крыма, говорить об освобождении юга Украины, в частности, Запорожской области. Ведь ключ к деоккупации Крыма лежит через освобождение Запорожской области. Об этом эксперт заявил в интервью 24 Каналу.

Владислав Селезнев подтвердил информацию, что ВСУ активно готовятся к контрнаступлению на юг Украины, понимают, что и когда им нужно будет делать.

Эксперт считает, что именно от успешности украинского контрнаступления на юг Украины будет напрямую зависеть, как скоро украинские войска появятся в Крыму.

"Вспоминаю высказывание главы ГУР Буданова, абсолютно убежденного в том, что до конца лета Крым и Севастополь будут освобождены от российских оккупантов. Поэтому надеюсь, что бархатный сезон в этом году будем встречать на освобожденном от врага полуострове", — заявил военный эксперт.

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