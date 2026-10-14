Время на раздумье закончилось: какой ультиматум Вашингтон выставил перед Киевом

Между Киевом и Вашингтоном вновь возникли разногласия из-за украинских ударов по российской нефтеперерабатывающей инфраструктуре. США могли предупредить Украину о пересмотре обмена разведывательными данными, если атаки на НПЗ продолжатся. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью NPR.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

По словам украинского лидера, американская сторона дала понять, что дальнейшие удары по российским нефтеперерабатывающим заводам могут повлиять на сотрудничество в сфере разведки. При этом Киев не намерен отказываться от атак на энергетические и логистические объекты России, рассматривая их как способ ослабить военный потенциал противника.

Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина заинтересована в завершении войны, однако считает необходимым отвечать на российские удары по собственной энергетической инфраструктуре. По его оценке, дипломатические усилия пока не заставляют Москву менять подход к боевым действиям.

"Он понимает только силу", — заявил президент Украины, говоря о Владимире Путине.

В Белом доме не стали прямо подтверждать или опровергать информацию о возможной угрозе прекратить передачу разведданных. Вместо этого журналистам предложили ориентироваться на недавние заявления Дональда Трампа.

Американский президент утверждал, что Вашингтон продолжает помогать Киеву, делиться разведывательной информацией и работать с обеими сторонами ради завершения войны.

Однако нынешний спор напоминает о предыдущем кризисе в отношениях двух стран. В прошлом году администрация Трампа уже приостанавливала обмен разведданными с Украиной на фоне резкого ухудшения отношений между американским и украинским президентами.

Теперь вопрос заключается в том, готов ли Вашингтон вновь использовать разведывательное сотрудничество как инструмент давления на Киев. Для Украины такой сценарий может осложнить планирование операций и повысить риски на поле боя.

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